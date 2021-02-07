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«Они, похоже, опять». Центр Петербурга снова готовят к коллапсу

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Читатели «Фонтанки» сообщают, что воскресным утром 7 февраля снова наблюдают в центре Петербурга перемещение полицейских подразделений и баррикады из снегоуборочной техники.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

«Иду по каналу Грибоедова — и в центр свищет Росгвардия, уборочная техника, автобусы», — написала читательница Алина в 09:40. «У Мариинского дворца и здания Конституционного суда снова масса снегоуборочной техники, военных Уралов и «космонавтов». Пожалуйста, проверьте и напишите, мне через два часа забирать машину, можно ли ехать?» — обращается Алексей.

Фото: скриншот с сайта YouTube

По состоянию на 10:40 веб-камера, направленная на Гостиный двор, показывает, что на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы дежурит техника Росгвардии и полиции, а у перехода последние пару часов стоят три снегоуборочных машины. Движение открыто, на Невском виден общественный транспорт.

Фото: телеграм-канал Ротонда

Каких-либо мероприятий в центре Петербурга 7 февраля официальная власть не анонсировала. По данным на 10:30, Смольный не сообщал о перекрытии улиц и остановке общественного транспорта. Днем ранее без предварительного уведомления были закрыты на вход и выход станции метро «Невский проспект» и «Гостиный двор», городским автобусам и троллейбусам был запрещен доступ на Невский. Пешеходам не разрешали пройти привычным маршрутом из школы или в музей. Причину транспортной блокады не смогли объяснить ни в Смольном, ни в полиции. Службы и ведомства только кивали друг на друга. Протестных акций в тот день не состоялось, так как они и не планировались.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: скриншот с сайта YouTube
Фото: телеграм-канал Ротонда

Несогласованные акции в поддержку Навального прошли в регионах 23 и 31 января, а также 2 февраля — в день, когда условное наказание Навальному по делу «Ив Роше» заменили на реальное лишение свободы.

После возвращения в Россию политик Алексей Навальный был задержан, а его команда выпустила ранее заготовленный фильм про дворец в Геленджике. В расследовании утверждается, что роскошная недвижимость принадлежит президенту. Владимир Путин опроверг свою причастность к ней.

В Петербурге на всех трех митингах были задержаны более 2,5 тысяч человек. Более 350 человек арестованы, более 650 оштрафованы. Также возбуждены уголовные дела о блокировке транспортной инфраструктуры, вовлечении несовершеннолетних в противоправное и нападении на силовиков.

Полная информация о январском протесте — в сюжете «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (104)

Наталия Дьяченко
Да бросьте, это фотошопы! Ну не может изо дня в день так выглядеть центр Санкт-Петербурга. Демонстрантов нет, протестантов нет, а все перекрыто.
Brevnault
Говорят, на Сенатской медного всадника с лошади сняли и в автозак увели. Скушно.
завтра закс макаров омон наградить тчк
WuhanRockCafe
Вангую, за внезапные учения росгвардии по противодействию несанкционированным протестам.
Гарант любит давать такие вводные, тем более Питер выступил в защиту "берлинского пациента" покруче столицы - вот и получите, дорогие петербуржцы.
А Беглов, скорее всего, был тупо проигнорирован - типа совсем мышей не ловит, нехрен и извещать.
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