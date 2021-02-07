Читатели «Фонтанки» сообщают, что воскресным утром 7 февраля снова наблюдают в центре Петербурга перемещение полицейских подразделений и баррикады из снегоуборочной техники.
«Иду по каналу Грибоедова — и в центр свищет Росгвардия, уборочная техника, автобусы», — написала читательница Алина в 09:40. «У Мариинского дворца и здания Конституционного суда снова масса снегоуборочной техники, военных Уралов и «космонавтов». Пожалуйста, проверьте и напишите, мне через два часа забирать машину, можно ли ехать?» — обращается Алексей.
По состоянию на 10:40 веб-камера, направленная на Гостиный двор, показывает, что на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы дежурит техника Росгвардии и полиции, а у перехода последние пару часов стоят три снегоуборочных машины. Движение открыто, на Невском виден общественный транспорт.
Каких-либо мероприятий в центре Петербурга 7 февраля официальная власть не анонсировала. По данным на 10:30, Смольный не сообщал о перекрытии улиц и остановке общественного транспорта. Днем ранее без предварительного уведомления были закрыты на вход и выход станции метро «Невский проспект» и «Гостиный двор», городским автобусам и троллейбусам был запрещен доступ на Невский. Пешеходам не разрешали пройти привычным маршрутом из школы или в музей. Причину транспортной блокады не смогли объяснить ни в Смольном, ни в полиции. Службы и ведомства только кивали друг на друга. Протестных акций в тот день не состоялось, так как они и не планировались.