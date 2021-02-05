Из изолятора, расположенного в Луге Ленинградской области, выходят первые арестованные за несанкционированные акции, которые прошли в Петербурге 31 января и 2 февраля. «Фонтанка» ведет прямой эфир встречи в своем «Инстраграм» — смотрите по ссылке.
В Луге выходят на свободу арестованные за поддержку Навального — прямой эфир
Акции протеста состоялись в городах страны после возвращения оппозиционера Алексея Навального из Германии в Россию, а затем после замены ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Петербург не стал исключением. Несогласованные митинги привели к массовым задержаниям.
По состоянию на 5 февраля, в суды Петербурга поступило 1430 материалов на задержанных во время трёх протестов, из которых рассмотрели 1149. По ним принято решение о 354 арестах и 659 штрафах.
После того, как заполнился спецприёмник на Захарьевской улице, задержанные отбывают свои сутки не только в изоляторах временного содержания, но также в отделах полиции, в том числе в Ленобласти. Некоторых уже начали отпускать домой. Для кого-то протесты закончились уголовными делами о нападении на сотрудников полиции и Росгвардии.