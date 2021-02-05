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«Апология протеста»: В Петербурге оштрафовали инвалида за участие в акции протеста со скандированием лозунгов. Он «не имеет возможности говорить»

Жителя Петербурга Евгения Агафонова оштрафовали за перекрытие дорог на несанкционированной протестной акции. Об этом 5 февраля со ссылкой на адвоката Сергея Локтева в своём Telegram-канале сообщает «Апология протеста». Последний заявил, что его подзащитный не знал о проведении несогласованного митинга, а когда случайно оказался среди его участников, не мог слышать просьбы полицейских.

«Агафонов — инвалид третьей группы бессрочно по слуху. Мужчина рассказал, что 31 января шёл в магазин «Мир искусств», он проектировщик и художник по дереву. Об акции протеста Евгений не знал. Призывы сотрудников полиции о прекращении акции он, разумеется, не слышал. Когда Агафонов увидел, что других граждан начали задерживать, он показал полицейским жест, что не слышит», — уточняется в сообщении.

Задержанного доставили в отдел полиции, где он провёл девять часов. Переводчика ему не предоставили.

«Из-за того, что Агафонов слабослышащий, он не мог понимать разъяснения полицейских о праве не свидетельствовать против себя и не знал, какие у него права и обязанности. В протоколе же полицейские указали, что Агафонов «совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги», несмотря на то, что не имеет возможности говорить», — уточняет «Апология протеста» со ссылкой на Локтева.

Красносельский районный суд Петербурга признал задержанного виновным по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ («нарушение порядка проведения публичных мероприятий, перекрытие дорог») и принял решение назначить ему наказание ниже низшего предела, оштрафовав на 5 тысяч рублей (санкции по этой административной статье предусматривают штраф от 10 до 20 тысяч рублей — прим. ред.).

По итогам трёх протестов в Северной столице по состоянию на 5 февраля оштрафовано 659 человек, в Москве — в два раза больше. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (39)

265046383
Ну вот и возьмите комментарий у руководителя Главка ГУВД - как они умудряются глухим зачитывать права без переводчика, очень интересно посмотреть на его выражение лица и послушать как он попробует "оправдаться".
***_555
Полицаи такие молодцы. Показывают своё истинное мурло.
Майор Пронин
Ведут глухонемого со связанными руками.
— Что, буянил?
— Нет, но матерился страшно!
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