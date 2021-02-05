В Петербурге собрали миллион рублей для семьи из 10 детей, у которых умерла мама

Петербургский бизнес собрал миллион для семьи умершей от коронавируса 49-летней мамы десятерых детей. Помочь обещают и Смольный с Балтийским заводом — там работает глава семьи.
Как рассказали «Фонтанке» 5 февраля в пресс-службе Фрунзенского района, утром состоялось совещание, где глава района поставил задачу оказать всю возможную помощь семье в рамках полномочий и, если нужно, изыскать дополнительные средства.
«Чужих детей не бывает. Мы займемся и детьми, и максимально упростим все печальные процедуры. Ждем сейчас от отца информацию о том, чем мы можем ещё ему помочь. Мы на прямой связи», — отметили в администрации.
На Балтийском заводе, где работает супруг умершей, также рассказали, что планируют помочь главе семейства, — завод всегда оказывает матпомощь сотрудникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
Врачи Мариинской больницы боролись за жизнь 49-летней Светланы с января. Она почувствовала себя плохо в разгар новогодних праздников и попала к ним уже в тяжелом состоянии. Но несмотря на все усилия медиков, 3 февраля женщины не стало. У её десяти детей теперь остался только отец. В январе семья лишилась ещё и бабушки с дедушкой. Сейчас они готовятся к траурной церемонии.