В Петербурге собрали миллион рублей для семьи из 10 детей, у которых умерла мама

Петербургский бизнес собрал миллион для семьи умершей от коронавируса 49-летней мамы десятерых детей. Помочь обещают и Смольный с Балтийским заводом — там работает глава семьи.



Как рассказали «Фонтанке» 5 февраля в пресс-службе Фрунзенского района, утром состоялось совещание, где глава района поставил задачу оказать всю возможную помощь семье в рамках полномочий и, если нужно, изыскать дополнительные средства.

«Чужих детей не бывает. Мы займемся и детьми, и максимально упростим все печальные процедуры. Ждем сейчас от отца информацию о том, чем мы можем ещё ему помочь. Мы на прямой связи», — отметили в администрации.