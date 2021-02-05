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В Петербурге собрали миллион рублей для семьи из 10 детей, у которых умерла мама

Петербургский бизнес собрал миллион для семьи умершей от коронавируса 49-летней мамы десятерых детей. Помочь обещают и Смольный с Балтийским заводом — там работает глава семьи.

Как рассказали «Фонтанке» 5 февраля в пресс-службе Фрунзенского района, утром состоялось совещание, где глава района поставил задачу оказать всю возможную помощь семье в рамках полномочий и, если нужно, изыскать дополнительные средства.

«Чужих детей не бывает. Мы займемся и детьми, и максимально упростим все печальные процедуры. Ждем сейчас от отца информацию о том, чем мы можем ещё ему помочь. Мы на прямой связи», — отметили в администрации.

На Балтийском заводе, где работает супруг умершей, также рассказали, что планируют помочь главе семейства, — завод всегда оказывает матпомощь сотрудникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Врачи Мариинской больницы боролись за жизнь 49-летней Светланы с января. Она почувствовала себя плохо в разгар новогодних праздников и попала к ним уже в тяжелом состоянии. Но несмотря на все усилия медиков, 3 февраля женщины не стало. У её десяти детей теперь остался только отец. В январе семья лишилась ещё и бабушки с дедушкой. Сейчас они готовятся к траурной церемонии.

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Комментарии (2)

Anatolevich
Не смог т.к.

По России ТВ показали, что дворец будут строить ещё шесть лет...и я понял, что пенсии у народа отменят совсем.
gencon
Трагедия, конечно, никто не спорит. Но бездействие Смольного по захвату силовиками детей 23 и 31 и последующим закошмариванием родителей смольный не считает кошмарный. Для размышления
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