«Проклятая болезнь не пощадила и тебя». В Петербурге от коронавируса умерла мать десяти детей

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив

Светлана в последние годы работала помощником воспитателя в детском саду во Фрунзенском районе Петербурга. Как рассказала «Фонтанке» 4 февраля заведующая Елена Глухова, женщина бралась за любую работу и никогда ни на что не жаловалась.

«Мы со вчерашнего дня просто в шоке. Ушёл чудесный человек. Она очень любила детей, а её любили и родители, и весь коллектив. Она была еще и хорошей хозяйкой — великолепно готовила, всех всегда угощала, — отметила заведующая детсадом. — Мы попрощались с ней в декабре, 30-го числа, все было хорошо. А наверное, в новогоднюю ночь она где-то заразилась. И пришла информация, что 4 января вызвала врача, попала в Мариинскую больницу. Надо отдать должное врачам — они выхаживали её до последнего. Буквально позавчера говорили, что она борец, что у неё уже есть улучшения, выше сатурация, гемоглобин. А вчера сообщили, что её не стало. Самое ужасное, что у неё в том месяце умер отец-блокадник и умерла свекровь. Муж вне себя от горя, он только похоронил мать, и сейчас новый удар».



Коллектив садика и родители собирают деньги на помощь семье, в которой, по словам Глуховой, остались дети самых разных возрастов: самые младшие учатся в начальной школе, а старшим около 20. Многочисленные родные в трауре и не в силах общаться с журналистами — они готовятся к похоронам, которые осложнены коронавирусными ограничениями. Но выражают свою боль через посты в социальных сетях.

«Проклятая болезнь не пощадила и тебя — такую молодую, добрую и замечательную. Не передать всю ту боль через слова, что мы чувствуем сейчас. Ты всегда была, есть и будешь той ниточкой, которая держала нас всех и вела по жизни. Мы всегда будем вместе и рядом. Ради тебя. Потому что так и должна держаться Семья», — пишут родные. Маму они все называют только «наш ангел», «наша звёздочка» и «наше счастье».

Новая коронавирусная трагедия в Петербурге перекликается с ноябрьской историей — тогда от коронавируса скончалась беременная на позднем сроке 36-летняя женщина и ее родители. Перед подключением к аппарату ИВЛ медики провели операцию кесарева сечения, и младенца удалось спасти. Мать успела дать сыну имя в честь дедушки — Кирей. Сейчас новорожденный находится в Доме ребенка — до решения суда по определению отцовства. Соответствующее заявление подал молодой мужчина, имя которого органами опеки не разглашается. Также забрать малыша в свою семью готова его родная тетя по линии дедушки, которая проживает в Мордовии.



Но случаются и счастливые финалы. Накануне стало известно, что врачи больницы Святого Георгия спасли мужчину с коронавирусом, который пережил 40-минутную клиническую смерть. Пройдя через ИВЛ, он отправился долечиваться домой и с трудом смог поверить, что побывал буквально на том свете.

В целом же ежедневная статистика коронавирусных смертей ползёт вниз и в Петербурге, и в России. С учётом свежих цифр оперштаба в Петербурге жертвами коронавируса с начала пандемии стали почти 10 тысяч горожан.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»