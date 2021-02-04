Ежедневная статистика коронавирусных смертей ползёт вниз в Петербурге и России

За последние сутки в Петербурге коронавирусными признали смерти 53 человек, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией 4 февраля. Днём ранее зафиксировано на два смертельных случая больше.



В России в целом также обошлось без роста. За последние 24 часа регионы отчитались о 521 умершем от COVID-19, тогда как накануне сообщали о 526. Петербург — второй по ежедневному приросту. Лидирует Москва, где в статистику умерших внесли 67 человек. На третьей строчке Московская область — 33 смерти. Ещё четыре летальных исхода зафиксировали в Ленобласти.