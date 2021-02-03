Врачи больницы Святого Георгия в Петербурге выписали пациента, который во время осложнений от коронавируса пережил 40-минутную клиническую смерть. Пройдя через ИВЛ, он отправился на амбулаторное лечение.



Как рассказали в комитете по здравоохранению 3 февраля, 45-летний пациент поступил в больницу Святого Георгия 10 января 2021 года с полисегментарной пневмонией, обусловленной новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Уже 11 января у него развилась массивная тромбоэмболия легочной артерии, сопровождавшаяся клинической смертью. Но 40-минутные усилия реанимационной бригады кардиологического профиля увенчались успехом — сердце забилось вновь.