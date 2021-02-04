Врачи рассказали, как пытались спасти мать десяти детей в Петербурге

Как сообщили «Фонтанке» 4 февраля в больнице, тяжелую пациентку доставила к ним бригада скорой 8 января в связи с нарастанием дыхательной недостаточности. До госпитализации женщина в течение пяти дней сильно лихорадила и получала лечение дома, принимая препараты по назначению участкового терапевта.

Врачи в Петербурге до последнего пытались спасти 49-летнюю Светлану, у которой остались десять детей. Консультации давали специалисты центра им. Алмазова, применялись все современные препараты и весь арсенал высоких технологий, рассказали в Мариинской больнице. Но она все равно скончалась.

«По данным мультиспиральной компьютерной томографии, в груди был выявлен большой объем повреждения легочной ткани вирусного происхождения. Состояние при поступлении было расценено как тяжелое, стабильное, в связи с чем она была переведена в респираторный центр, где проводилась интенсивная терапия с использованием всех современных препаратов и лечение кислородом. Несмотря на это, прогрессировала дыхательная недостаточность», — отметили в больнице.



Больная неоднократно консультировалась в режиме видеосвязи с заведующим НИЛ анестезиологии и реанимации, завкафедрой анестезиологии и завотделением анестезиологии и реанимации №7 ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова».



«По показаниям была подключена система ЭКМО, которая позволяла корректировать выраженный дефицит кислорода. При проведении интенсивной терапии был применен весь арсенал высоких технологий, который может быть использован при данном заболевании», — подвели итог медики.



Как писала «Фонтанка», врачи Мариинской больницы в Петербурге не смогли спасти 49-летнюю Светлану. У ее десяти детей теперь остался только отец. В январе семья еще лишилась и бабушки с дедушкой.

