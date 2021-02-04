Задержанный за поддержку Навального пожаловался, что его объела полиция. «Это неправда!» — говорят в дежурной части

Об объедках с полицейского стола 4 февраля сообщил корреспондент петербургской редакции «Эха Москвы» Арсений Веснин. В своём Telegram-канале он написал, что еду из «Макдональдса» задержанным передали волонтёры. «Менты её взяли, сами поели и остатки отдали тем, кто в камере», — транслировал журналист, уточнив, что речь идёт о 33-м отделе полиции Московского района.

В Петербурге один из задержанных на акции протеста сообщил, что ему достался уже поеденный фаст-фуд. Якобы передачей сначала полакомились сотрудники полиции Московского района.

В комментарии коллегам из Znak.com Веснин рассказал, что информацию получил из чата задержанных, административные дела которых сегодня рассматривал Московский районный суд Петербурга. Один из его участников якобы написал, что им достались объедки.



«Фонтанка» позвонила в 33-й отдел полиции. «Да, нам какой-то безумный человек звонил и утверждал, что мы съели чью-то еду из «Макдональдса», которую задержанным передавали. Это неправда! У нас здесь круговой обзор, камеры на 360 градусов. То есть мы чихнуть не можем без команды. У нас аудио и видео везде, — заявили в дежурной части. — Очень много людей разных, не совсем адекватных. Что об этом говорить».



Как ранее сообщали правозащитники, в Петербурге в ходе несанкционированной акции протеста 31 января задержали более тысячи человек. При этом по данным «Фонтанки», было составлено не менее полутора тысяч протоколов. После того как заполнился спецприёмник на Захарьевской улице, задержанные отбывают свои сутки не только в изоляторах временного содержания, но также в отделах полиции, в том числе в Ленобласти. В городские суды, по состоянию на вечер 3 февраля, поступило более 900 материалов.

