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Швеция опровергла участие своего дипломата в акции в поддержку Навального в Петербурге. Но он там был

Шведская сторона объяснила, как её дипломат оказался на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге. 23 января представитель иностранной дипмиссии был сторонним наблюдателем.

Как сообщили в посольстве королевства в Москве 3 февраля, шведский дипломат выполнял стандартную дипломатическую процедуру и наблюдал за демонстрацией в Петербурге. Мониторинг и наблюдение, подчеркнул представитель посольства, соответствуют Венской конвенции о дипломатических отношениях.

РИА «Новости» со ссылкой на источник пишет, что речь идёт о первой несогласованной акции в поддержку Навального, которая прошла на Невском проспекте 23 января.

Иностранные дипломаты лично наблюдали и за ходом выездного заседания Симоновского районного суда столицы, который накануне заменил оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учётом времени под домашним арестом Навальному предстоит провести в колонии 2 года и 8 месяцев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это сообщила, что «Москва будет работать по каждому случаю». Комментируя интерес иностранцев к ситуации вокруг Навального в эфире «Дождя», она добавила, что сотрудник шведского посольства участвовал в митингах. «Он там присутствовал», — цитирует Захарову ТАСС. Где и о какой именно акции идёт речь, она не уточнила.

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Комментарии (2)

Igor_VS
Наблюдать и участвовать - разное.
Уважуха шведам. Обходятся без царя. Построили качественную экономику. Обогнали в разы российское машиностроение.
Савва Морозов
не могли ему "аргументы" продемонстрировать
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