Швеция опровергла участие своего дипломата в акции в поддержку Навального в Петербурге. Но он там был

Шведская сторона объяснила, как её дипломат оказался на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге. 23 января представитель иностранной дипмиссии был сторонним наблюдателем.



Как сообщили в посольстве королевства в Москве 3 февраля, шведский дипломат выполнял стандартную дипломатическую процедуру и наблюдал за демонстрацией в Петербурге. Мониторинг и наблюдение, подчеркнул представитель посольства, соответствуют Венской конвенции о дипломатических отношениях.

РИА «Новости» со ссылкой на источник пишет, что речь идёт о первой несогласованной акции в поддержку Навального, которая прошла на Невском проспекте 23 января.