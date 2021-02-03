Швеция опровергла участие своего дипломата в акции в поддержку Навального в Петербурге. Но он там был

Шведская сторона объяснила, как её дипломат оказался на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге. 23 января представитель иностранной дипмиссии был сторонним наблюдателем.
Как сообщили в посольстве королевства в Москве 3 февраля, шведский дипломат выполнял стандартную дипломатическую процедуру и наблюдал за демонстрацией в Петербурге. Мониторинг и наблюдение, подчеркнул представитель посольства, соответствуют Венской конвенции о дипломатических отношениях.
РИА «Новости» со ссылкой на источник пишет, что речь идёт о первой несогласованной акции в поддержку Навального, которая прошла на Невском проспекте 23 января.
Иностранные дипломаты лично наблюдали и за ходом выездного заседания Симоновского районного суда столицы, который накануне заменил оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учётом времени под домашним арестом Навальному предстоит провести в колонии 2 года и 8 месяцев.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это сообщила, что «Москва будет работать по каждому случаю». Комментируя интерес иностранцев к ситуации вокруг Навального в эфире «Дождя», она добавила, что сотрудник шведского посольства участвовал в митингах. «Он там присутствовал», — цитирует Захарову ТАСС. Где и о какой именно акции идёт речь, она не уточнила.