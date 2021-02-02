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У тренера океанариума в Петербурге отжали пять «Солярисов»

Трое арендаторов оставили жителя Петербурга без пяти автомобилей Hyundai Solaris на общую сумму почти 4 миллиона рублей. Спохватился он лишь спустя два года.

Как стало известно «Фонтанке», 1 февраля 2020 года в полицию Кировского района Петербурга обратился 37-летний житель города, работающий тренером в океанариуме. Мужчина попросил принять меры к трем неизвестным, которые в период с 12 сентября 2018 года по 15 января 2019 года взяли у него в аренду пять автомобилей Hyundai Solaris, а затем, злоупотребив его доверием, ввели его в заблуждение и без согласия перерегистрировали машины на третьих лиц.

Злоумышленники, по словам потерпевшего, представились именами Рамаз, Нарек и Леван. Договор аренды они заключили на Трамвайном проспекте, и там же он передал им автомобили. Ущерб мужчина оценил в 3 894 000 рублей.

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Комментарии (3)

atf
За 19 и 20 года эти трое выплатили за них сполна и к 21 избавились от хлама, все правильно. И в статье видимо ошибка 20-21 год.
VadD
...полагаю, страховщики своей безопасности не зря деньги платят, те все проверят... если)
Alex000
Мутненькая какая-то история...
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