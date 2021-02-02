У тренера океанариума в Петербурге отжали пять «Солярисов»

Трое арендаторов оставили жителя Петербурга без пяти автомобилей Hyundai Solaris на общую сумму почти 4 миллиона рублей. Спохватился он лишь спустя два года.



Как стало известно «Фонтанке», 1 февраля 2020 года в полицию Кировского района Петербурга обратился 37-летний житель города, работающий тренером в океанариуме. Мужчина попросил принять меры к трем неизвестным, которые в период с 12 сентября 2018 года по 15 января 2019 года взяли у него в аренду пять автомобилей Hyundai Solaris, а затем, злоупотребив его доверием, ввели его в заблуждение и без согласия перерегистрировали машины на третьих лиц.