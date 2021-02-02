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Пьяный петербуржец пошёл кататься со старым знакомым, а после ДТП обвинил его в угоне

История о встрече петербуржца со старым знакомым, после которой он якобы остался без машины, получила продолжение. Хозяин автомобиля признался полиции, что никакого угона не было, он сам по пьяной лавочке пошёл с приятелем кататься, а после ДТП испугался и заявил о похищении машины.

Как стало известно «Фонтанке», 42-летний житель Петербурга признался полиции, что сообщил заведомо ложную информацию об угоне своего Volvo S40 ночью 31 января. После обращения в правоохранительные органы полицейские сообщили мужчине, что на записях с камер наблюдения видно, как он выходит из подъезда вместе с Романом, якобы угнавшим его машину, оба идут к его Volvo и садятся в автомобиль: заявитель на пассажирское место, Роман — на водительское.

Заявитель пояснил, что они оба были пьяными, Роман не справился с управлением и врезался в припаркованную «Шкоду». Хозяин Volvo испугался, что его лишат прав, и не стал сообщать об этом в полицию, а вместо этого придумал историю с угоном. Якобы, выпив у себя со старым знакомым, он пошёл спать, и только на следующий день узнал, что его машина ночью попала в ДТП.

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