Пьяный петербуржец пошёл кататься со старым знакомым, а после ДТП обвинил его в угоне

История о встрече петербуржца со старым знакомым, после которой он якобы остался без машины, получила продолжение. Хозяин автомобиля признался полиции, что никакого угона не было, он сам по пьяной лавочке пошёл с приятелем кататься, а после ДТП испугался и заявил о похищении машины.



Как стало известно «Фонтанке», 42-летний житель Петербурга признался полиции, что сообщил заведомо ложную информацию об угоне своего Volvo S40 ночью 31 января. После обращения в правоохранительные органы полицейские сообщили мужчине, что на записях с камер наблюдения видно, как он выходит из подъезда вместе с Романом, якобы угнавшим его машину, оба идут к его Volvo и садятся в автомобиль: заявитель на пассажирское место, Роман — на водительское.