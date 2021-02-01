Петербуржец встретил старого знакомого, пригласил его в гости и остался без машины

Встреча со старым знакомым обернулась для петербуржца потерей автомобиля. Машину нашли битой после ДТП, а знакомый пропал после телефонного звонка.
Как стало известно «Фонтанке», поздним вечером 31 января в полицию Невского района обратился 42-летний петербуржец. Он сообщил, что между часом ночи и четырьмя часами дня его 31-летний знакомый похитил со двора дома 42, корпус 1, по улице Тельмана принадлежащий ему автомобиль Volvo S40 2001 года выпуска. Ущерб он оценил в 100 тысяч рублей.
Заявитель рассказал полиции, что около половины одиннадцатого вечера 30 января, возвращаясь домой с женой и детьми, он встретил на улице Евдокима Огнева своего старого знакомого Романа, с которым не общался последние 11–12 лет, и позвал в гости. Мужчины общались и выпивали на кухне, и в какой-то момент Роман стал спрашивать, есть ли у заявителя машина. Тот рассказал, что около года назад купил «Вольво», и даже показал ключи от машины, убрав их затем на кухонную полку. Тогда Роман предложил обменять «Вольво» на свою «Мазду», но заявитель отложил этот разговор до понедельника.
Около двух часов ночи Роман ушел, и хозяин Volvo лёг спать, не проверяя, на месте ли ключи от машины. А на следующий день ему позвонил мужчина, представившийся сотрудником ГИБДД, и сообщил, что ночью его автомобиль попал в ДТП. Заявитель бросился проверять ключи от машины — на месте их не было.
Мужчина позвонил Роману. Приятель на звонок ответил, сказал не переживать и что он готов урегулировать вопрос. После этого заявитель получил СМС с вопросом, готов ли он разрешить ситуацию, уже с другого номера. По нему мужчине ответил парень, сообщивший, что около 5 утра неизвестный врезался в припаркованную машину его отца, и на месте ДТП остался номер от его Volvo. Тогда заявитель отправился к Роману лично, нашёл у подъезда свой автомобиль с повреждениями и без номеров, а вот приятеля — нет: на звонки по домофону ему никто не открыл. После этого мужчина всё-таки отправился в полицию.