Петербуржец встретил старого знакомого, пригласил его в гости и остался без машины

Встреча со старым знакомым обернулась для петербуржца потерей автомобиля. Машину нашли битой после ДТП, а знакомый пропал после телефонного звонка.



Как стало известно «Фонтанке», поздним вечером 31 января в полицию Невского района обратился 42-летний петербуржец. Он сообщил, что между часом ночи и четырьмя часами дня его 31-летний знакомый похитил со двора дома 42, корпус 1, по улице Тельмана принадлежащий ему автомобиль Volvo S40 2001 года выпуска. Ущерб он оценил в 100 тысяч рублей.

Заявитель рассказал полиции, что около половины одиннадцатого вечера 30 января, возвращаясь домой с женой и детьми, он встретил на улице Евдокима Огнева своего старого знакомого Романа, с которым не общался последние 11–12 лет, и позвал в гости. Мужчины общались и выпивали на кухне, и в какой-то момент Роман стал спрашивать, есть ли у заявителя машина. Тот рассказал, что около года назад купил «Вольво», и даже показал ключи от машины, убрав их затем на кухонную полку. Тогда Роман предложил обменять «Вольво» на свою «Мазду», но заявитель отложил этот разговор до понедельника.