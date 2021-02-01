В России могут ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям против российских граждан

Председатель Госдумы считает целесообразным введение уголовного наказания за призывы к санкциям против граждан РФ.



«Не исключаю, что в законопроекте, принятом в первом чтении, можно предусмотреть ко второму чтению статью в Уголовном кодексе. Должно быть очень жесткое наказание за такого рода действия», — цитирует 1 февраля заявление Вячеслава Володина ТАСС.

По его словам, такие действия в отношении россиян «осудят все», так как они «непозволительны». Он уверен, что противодействие призывам к введению санкций должно «найти отражение в законодательстве».