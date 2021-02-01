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В России могут ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям против российских граждан

Председатель Госдумы считает целесообразным введение уголовного наказания за призывы к санкциям против граждан РФ.

«Не исключаю, что в законопроекте, принятом в первом чтении, можно предусмотреть ко второму чтению статью в Уголовном кодексе. Должно быть очень жесткое наказание за такого рода действия», — цитирует 1 февраля заявление Вячеслава Володина ТАСС.

По его словам, такие действия в отношении россиян «осудят все», так как они «непозволительны». Он уверен, что противодействие призывам к введению санкций должно «найти отражение в законодательстве».

Ранее The Washington Post опубликовал материал о введении санкций против РФ по просьбе признанного иностранным агентом ФБК. В Кремле посчитали, что организация Алексея Навального «де-юре и де-факто продемонстрировала свой статус».

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Комментарии (25)

White Elk
Значит ли это, что контр-санкции отменят в тот же день?
altnec
А если у гражданина Р. дети граждане иной страны и служат в армии НАТО?
Капитан Очевидность2
Так санкции же нам, вроде, только на пользу. Нет разве?
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