Кремль: На митингах было достаточно большое количество хулиганов и провокаторов

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина прокомментировал прошедшие акции протеста.
«Достаточно большое количество хулиганов, провокаторов с большей или меньшей степени агрессивным поведением в отношении представителей органов охраны правопорядка, что является недопустимым», — цитирует 1 февраля заявление Дмитрия Пескова РИА «Новости».
По его словам, в отношении таких людей «полиция действует и принимает необходимые меры». Пресс-секретарь президента уверен, речи о разговоре с хулиганами и провокаторами быть не должно. Песков при этом подчеркнул, что случаи нанесения травм участникам акций необходимо рассматривать отдельно.
В Кремле также заверили, что Россия не готова прислушиваться к замечаниям США по несогласованным митингам.
Песков прокомментировал и материал The Washington Post о введении санкций против РФ по просьбе признанного иностранным агентом ФБК. «Де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус», — отметил Песков.