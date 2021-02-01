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Кремль: На митингах было достаточно большое количество хулиганов и провокаторов

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина прокомментировал прошедшие акции протеста.

«Достаточно большое количество хулиганов, провокаторов с большей или меньшей степени агрессивным поведением в отношении представителей органов охраны правопорядка, что является недопустимым», — цитирует 1 февраля заявление Дмитрия Пескова РИА «Новости».

По его словам, в отношении таких людей «полиция действует и принимает необходимые меры». Пресс-секретарь президента уверен, речи о разговоре с хулиганами и провокаторами быть не должно. Песков при этом подчеркнул, что случаи нанесения травм участникам акций необходимо рассматривать отдельно.

В Кремле также заверили, что Россия не готова прислушиваться к замечаниям США по несогласованным митингам.

Песков прокомментировал и материал The Washington Post о введении санкций против РФ по просьбе признанного иностранным агентом ФБК. «Де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус», — отметил Песков.

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Комментарии (16)

Mikle776
то что были провокаторы и безбашенные согласиться можно... граждане безбашенные есть везде... это они ногами и дубинками лупят беззащитных граждан...
а вот слово провокатор - уже интереснее )))
из вики - тайный агент (полиции, политического сыска и т. п.), внедряемый, проникающий в нелегальную организацию с предательскими целями, то есть действующий путём провокации...

Песков это имел в виду? )
Ribachok1980
То то в Петергофе всех отпустили со штрафами)
Sibir_5e4d67bbb7aea
Дочу Пескова выгнать на родину из Парижа.. И сразу сговорчивей станет с другими странами..
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