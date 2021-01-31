В Петербурге возбуждено дело о нападении во время акции протеста. Полицейские отбивались газом и пистолетом

По данным следствия, на Сенной площади неизвестные лица «применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок во время проведения несанкционированного митинга». Дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

После событий на Сенной площади, где полицейские распылили газ и показали несогласным табельный пистолет, возбуждено уголовное дело. Об этом 31 января сообщает пресс-служба Следственного комитета Петербурга.

Днём в воскресенье на Сенной площади во время митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального группа молодых людей попыталась напасть на полицейских. Одному из них пришлось применить газ, а второй, в звании подполковника, показал толпе табельное оружие.

Позже в региональном ГУ МВД заявили, что их сотрудник действовал в рамках закона. При этом и полиция, и Росгвардия утверждают, что слезоточивый газ по протестующим не применяли. «Фонтанка» показывала видео с баллончиком в полицейских руках. Последствия газовой самообороны почувствовали на себе корреспонденты нашего издания.

Ранее СК возбудил дело о насилии на Пионерской площади, где бойца ОМОНа ударили по голове. Подозреваемый задержан.

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