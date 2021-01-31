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В Петербурге возбуждено дело о нападении во время акции протеста. Полицейские отбивались газом и пистолетом

После событий на Сенной площади, где полицейские распылили газ и показали несогласным табельный пистолет, возбуждено уголовное дело. Об этом 31 января сообщает пресс-служба Следственного комитета Петербурга.

По данным следствия, на Сенной площади неизвестные лица «применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок во время проведения несанкционированного митинга». Дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Днём в воскресенье на Сенной площади во время митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального группа молодых людей попыталась напасть на полицейских. Одному из них пришлось применить газ, а второй, в звании подполковника, показал толпе табельное оружие.

Позже в региональном ГУ МВД заявили, что их сотрудник действовал в рамках закона. При этом и полиция, и Росгвардия утверждают, что слезоточивый газ по протестующим не применяли. «Фонтанка» показывала видео с баллончиком в полицейских руках. Последствия газовой самообороны почувствовали на себе корреспонденты нашего издания.

Ранее СК возбудил дело о насилии на Пионерской площади, где бойца ОМОНа ударили по голове. Подозреваемый задержан.

Полную картину о протестных событиях в Петербурге вы можете составить из нашего сюжета.

31 января в российских городах прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Навального. В Петербурге ее участники не смогли попасть на Невский проспект из-за того, что центр города был перекрыт для движения транспорта и пешеходов. Тогда несогласные пошли сначала на Пионерскую площадь, оттуда — на Сенную, а после разгона с применением дубинок, распылением газа и демонстрацией табельного оружия направились к Мариинскому дворцу. Поблуждав по центральным улицам, превращая их в пешеходные, протестанты вернулись на Пионерскую площадь. Здесь часть успела разойтись по домам, остальные были задержаны.

По данным «ОВД-инфо», к вечеру 31-го в отделы полиции доставлены под тысячу человек. Официальных цифр нет. Из-за большого разброса по площади — трудно оценить количество участников. Корреспонденты «Фонтанки» сходятся на том, что их было не меньше 5 тысяч. Это почти втрое меньше, чем в прошлую субботу, 23 января. Но настрой у митингующих был более агрессивным. Совершено несколько нападений на сотрудников полиции, по каждому из фактов возбуждены уголовные дела.

«Фонтанка» вела текстовую трансляцию в своём телеграм-канале.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

jump
а какие законы нарушили обычные граждане ? только те , которые сами же полицейские и их властьимущие друзья создали для того чтобы потом возбуждать уголовные дела и сажать холопов в тюрьму.
264530931
Против полиции необходимо возбуждать дела , а не наоборот! По какой голове ударили полицейского ??? По каске ??? Так это каска , а не голова. А бьют полицаи по почкам дубинками!! И пускают газ !11 А бандиты уже обнаглели , что по квартирам ходят ряженными полицаями с рацией, оружием !!! Продажные дежурные стараются вместо работы сливать пароли, частоты и т.д. !! А преступность растет !!! Главк возглавляет ОПАЛИЗ ПУ... , а не специалист - полицейский!!!
Igor_VS
В таких бронебойных доспехах, а боятся, что их тронут юными пальчиками. Не понимаю.
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