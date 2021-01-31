Московская полиция отпустила Юлию Навальную. Суд назначен на начало недели

Супругу оппозиционного политика Алексея Навального Юлию, задержанную на акции протеста в Москве 31 января, отпустили из отдела полиции под обязательство о явке. Об этом со ссылкой на её адвоката сообщает ТАСС.



В отношении неё составили протокол о нарушении правил проведения митингов (статья 20.2 КоАП РФ). Суд назначен на завтра, 1 февраля. Он состоится в Щербинском суде.

Алексей Навальный после возвращения из Германии находится под арестом за нарушения испытательного срока по делу «Ив Роше». Накануне стало известно, что его «заподозрили в мошенничестве».