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Московская полиция отпустила Юлию Навальную. Суд назначен на начало недели

Супругу оппозиционного политика Алексея Навального Юлию, задержанную на акции протеста в Москве 31 января, отпустили из отдела полиции под обязательство о явке. Об этом со ссылкой на её адвоката сообщает ТАСС.

В отношении неё составили протокол о нарушении правил проведения митингов (статья 20.2 КоАП РФ). Суд назначен на завтра, 1 февраля. Он состоится в Щербинском суде.

Алексей Навальный после возвращения из Германии находится под арестом за нарушения испытательного срока по делу «Ив Роше». Накануне стало известно, что его «заподозрили в мошенничестве».

О своём задержании на протестной акции в Москве в Twitter также сообщил оппозиционный политик Илья Яшин.

«Фонтанка» наблюдала за петербургским протестом в течение всего дня. Последнюю информацию о том, как прошёл митинг, читайте здесь. В Северной столице уже начались суды над задержанными, также возбуждено уголовное дело о применении насилия по отношению к представителю власти.

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Комментарии (9)

265048519
Иностранные агенты-Навальные не имеют морального права заниматься политической деятельностью в России при поддержке спецслужб Запада.
Igor_VS
Достойная женщина. Особенно на фоне собчачек и суманьян. Много за ней наблюдал.
ahiir
Не посадят организаторов, значит власть дает слабину.
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