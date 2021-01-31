FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -5
76.25р92.30р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
17
Печать

Юлию Навальную задержали на несанкционированной акции

Юлия Навальная, жена оппозиционера Алексея Навального, 31 января присоединилась к участникам несанкционированного митинга в Москве, и уже через несколько минут появилось сообщение о её задержании.

Её задержали на акции протеста, сообщает «Дождь».

По данным РИА Новости, задержания начались у «Матросской тишины», где содержится Навальный. Корреспондент ТАСС передаёт, что именно во время шествия к СИЗО и задержали Навальную.

Люди вышли на Третье транспортное кольцо.

По предварительным данным, на незаконной акции в Москве задержаны в общей сложности порядка 150 человек.

31 января в России проходят несанкционированные акции в поддержку Навального. Подробную трансляцию событий в Петербурге смотрите в телеграм-канале «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (17)

265040117
Ты знаешь, Юль, она какая, Колыма. Мне жалко тех, кто края этого не видел. Бери мужа, утепляйся, и ждем роликов с тайги и лесоповала.
Bobr Dobr
Меня больше интересует Френкель-Фотограф, не сломал ли чего???
264255241
Упование лишь на идеологию материализма — опасное явление, ведущее к деградации, что мы и наблюдаем! Надо людям понять, что важнее развивать душу и нравственность (основная заповедь прививаемая с детства должна стать: "не воруй", и воспитывать людей надо будет своим примером).
Знать бы людям, — что смысл жизни, не в том, что бы жрать и размножаться, а в том — что-бы развить свою душу до совершенства, наделив её положительными чертами (такими как доброжелательность, внутренний покой, самопожертвенность ради блага других и т.п.). И тогда можно будет вырваться из мракобесия.

Решение состоит в том, чтобы — в государственном масштабе — дать людям истинные знания о Боге и о том, чего Он хочет от нас.

Лживость, жажда наживы, воровство, жестокость к живым существам — всё это исчезнет тогда, когда люди будут обладать истинными духовными знаниями. Ибо все пороки людские — от недостатка знаний (при этом важны истинные духовные знания о нравственности и гуманизме и учиться так жить)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний