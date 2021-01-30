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Директор ФБК сообщил, что в отношении Навального возбуждено дело о мошенничестве

Директор Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) Иван Жданов получил уведомление от Следственного комитета о том, что 29 декабря ведомство возбудило в отношении Алексея Навального уголовное дело о мошенничестве по статье 159 УК. Навальный проходит в статусе подозреваемого. Об этом Жданов сообщил в эфире «Дождя» января. Также он разместил документ у себя в твиттере.

Жданов считает, что СК «зашевелился» по поводу дела, возбужденного в конце декабря. «Они рассматривают различные варианты и оставляют для себя варианты, потому что они видят беспрецедентную реакцию людей», — сказал Жданов.

Статья о в мошенничестве в особо крупном размере предусматривает до 10 лет лишения свободы. «Я бы не рассматривал это как тревожное заявление. С другой стороны, ч. 4 ст. 159 — это тяжкая статья, может быть, они намекают, что могут сделать еще больший срок», — сказал директор ФБК.

Федеральная служба исполнения наказаний в середине января подала иск в московский суд о замене условного срока Навальному на реальный. В ведомстве пообещали предпринять «все действия» для его задержания. После возращения в РФ суд арестовал оппозиционера на 30 суток за нарушения испытательного срока по «Делу Ив Роше».

Алексей Навальный в 2014 году осуждён условно на 3,5 года с пятью годами испытательного срока за мошенническое хищение средств компании «Ив Роше».

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Комментарии (15)

chip1
Но ты то сам посмотрел или тебя заставили?
265040341
.... ну а это вишенка на торте.
---- (с) «Такое количество просмотров говорит о совершенно бешеной поддержке самой платформой, потому что фильм пихали буквальные в любые рекомендации.
В мире западных интернет-платформ это называется «фичеринг». На этот раз этот «фичеринг» был беспрецедентным, абсолютно разнузданным и скандальным. Знакомые приводят пример, когда с умного телевизора четырехлетний ребенок запросил мультики, и ему среди шести предложенных роликов показывают по центру тот самый дворец. Мне прислали скриншот с этого экрана», – поделился собеседник.
Другие очевидцы сообщали о том, что даже в случае отказа от показа в рекомендациях фильма Навального YouTube продолжал рекомендовать этот ролик, который воспроизводился в автоматическом режиме и просмотры можно было засчитывать при начале проигрывания на несколько секунд при случайном пролистывании.
«То, что платформа изо всех сил продвигала это видео – очевидный факт»
265040341
..... а почему не на Ютьюб ?
----- (c) Эксперт рассказал, как накручиваются просмотры ролика о «дворце Путина»
.... Согласно исследованию компании «Медиаскоп» (есть в распоряжении редакции), за первые девять дней показа, то есть с 19 по 27 января, аудитория фильма «Дворец для Путина» составила 11,6 млн жителей России или «около 10% населения смотрели фильм хотя бы 2 минуты». «21 миллион жителей России – максимальная оценка количества зрителей фильма в России за первые 9 дней показа (17% населения). Эта оценка сделана без ограничения на длительность контакта с контентом – в нее входят как зрители, посмотревшие весь фильм, так и контактировавшие с ним совсем недолго, например, прокручивая плеер в лентах соцсетей с автоматическим стартом или в случае автоматического запуска следующего видео на Youtube», – говорится в исследовании.
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