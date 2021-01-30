Директор ФБК сообщил, что в отношении Навального возбуждено дело о мошенничестве

Директор Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) Иван Жданов получил уведомление от Следственного комитета о том, что 29 декабря ведомство возбудило в отношении Алексея Навального уголовное дело о мошенничестве по статье 159 УК. Навальный проходит в статусе подозреваемого. Об этом Жданов сообщил в эфире «Дождя» января. Также он разместил документ у себя в твиттере.
Почему завтра может оказаться очень важным днем? Другого может не быть pic.twitter.com/CmViU26EAY— Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 30, 2021
Жданов считает, что СК «зашевелился» по поводу дела, возбужденного в конце декабря. «Они рассматривают различные варианты и оставляют для себя варианты, потому что они видят беспрецедентную реакцию людей», — сказал Жданов.
Статья о в мошенничестве в особо крупном размере предусматривает до 10 лет лишения свободы. «Я бы не рассматривал это как тревожное заявление. С другой стороны, ч. 4 ст. 159 — это тяжкая статья, может быть, они намекают, что могут сделать еще больший срок», — сказал директор ФБК.