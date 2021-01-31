Шествию — конец. ОМОН и протестующие в Петербурге встретились у ТЮЗа, там продолжились задержания

Организаторы акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Петербурге объявили о ее завершении. Протестующие, поблуждав по перекрытому центру, вернулись на Пионерскую площадь к ТЮЗу. Заблокировав часть смежных улиц их там встретил ОМОН и продолжил задержания.



Организаторы акции протеста сообщили, что до Пионерской площади добралась основная часть их сторонников, и на этом они завершают шествие.

Однако для собравшихся на Пионерской площади оно еще не окончено. Как передают корреспонденты «Фонтанки», их задерживают сотрудники полиции и Росгвардии. Некоторых волочат по снегу. Сквер у ТЮЗа заняли сотрудники подразделения Росгвардии.

