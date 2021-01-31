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Шествию — конец. ОМОН и протестующие в Петербурге встретились у ТЮЗа, там продолжились задержания

Организаторы акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Петербурге объявили о ее завершении. Протестующие, поблуждав по перекрытому центру, вернулись на Пионерскую площадь к ТЮЗу. Заблокировав часть смежных улиц их там встретил ОМОН и продолжил задержания.

Организаторы акции протеста сообщили, что до Пионерской площади добралась основная часть их сторонников, и на этом они завершают шествие.

Однако для собравшихся на Пионерской площади оно еще не окончено. Как передают корреспонденты «Фонтанки», их задерживают сотрудники полиции и Росгвардии. Некоторых волочат по снегу. Сквер у ТЮЗа заняли сотрудники подразделения Росгвардии.

«Фонтанка» ведет текстовую трансляцию в своём телеграм-канале. Оперативно обо всех событиях в центре Петербурга можно узнавать здесь.

С утра воскресенья 31 января из-за анонсированной сторонниками Навального акции центр Петербурга перекрыт для движения транспорта и пешеходов. Не попав на Невский проспект, участники несанкционированного массового мероприятия пошли сначала на Пионерскую площадь, оттуда — на Сенную, а после разгона с применением дубинок, распылением газа и демонстрации табельного оружия направились к Мариинскому дворцу, где находится городское Заксобрание. По оценке корреспондентов «Фонтанки», число протестующих может достигать 4 тысяч человек. Журналисты фиксируют стычки с полицией. На помощь были вызваны внутренние войска.

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Комментарии (31)

Vik54
Навальната будут занимать центр, то вместе с ОМОНОм и народ на них пойдет. Надоели, госдеповские шавки
Memory17
Это фиаско пересидента, людей вышло очень много, действовали они организованно и смело, а полицаи явно опаздывавали и не справлялись.
Время кремлёвского пациента, так или иначе, заканчивается! )
264653831
вор у вора дубинку пытается украсть-есть такая поговорка.
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