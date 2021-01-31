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«Чернышевская» снова закрыта, теперь из-за бесхозного предмета. Не войти на «Пушкинскую», «Звенигородскую», «Площадь Восстания»

В 15:52 станция метро «Чернышевская» закрыта на вход и выход в связи с обнаружением бесхозного предмета. Поезда проследуют мимо без остановки, сообщает пресс-служба подземки Петербурга.

По данным на 15:56, «Пушкинская», «Звенигородская», «Площадь Восстания» (выходы 1 и 2) работают только на вход. На выход станции закрыты, информирует комтранс.

«Чернышевская» была открыта меньше часа. Первый раз её закрыли ещё утром, когда в 11:45 выдавило стекла потоком воздуха, затем открыли в 14:43.

Из-за бесхозных предметов закрывали несколько станций: в 12:49 — «Пушкинскую» и «Звенигородскую» (в 13:53 «Звенигородскую» открыли), в 13:39 — «Гостиный двор».

С самого утра 31 января движение транспорта в центре Петербурга закрыто, центральные станции метро тоже, наземный общественный транспорт идёт в обход.

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Комментарии (3)

dimas062
Так Роттенберг же сказал это его предмет....
John Harding
Быстрее бы уж арестовали этих бездельников. Всю неделю не мог в центр выбраться из-за занятости на работе. И вот выходной, а тут эти пропидopacтecтующие такого гoвнa поднавалили.
Салатец
Почему они думают, что мы проверим в этот бред? 2 года не закрывали по этому поводу метро, а теперь, вдруг, именно 31 числа, в день протестов, чуть ли не каждая центральная станция закрывается из-за "нахождения" бесхозного предмета 🤷
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