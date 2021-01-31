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Станции метро «Пушкинская» и «Звенигородская» закрыты

Ещё две станции петербургского метро закрыты днём 31 января в связи с обнаружением бесхозного предмета.

Новость дополняется.

Подробную трансляцию событий, происходящих в Петербурге 31 января, смотрите в телеграм-канале «Фонтанки».

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Комментарии (5)

260667591
Они сами желают прекрасную рекламу протестам
ToniZ
Только прочитав эту новость, уже хочется выйти!
264000351
Невский откройте резиновые
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