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Сторонники Навального начали шествие от ТЮЗа к Московскому проспекту

Участники несогласованной акции протеста покидают Пионерскую площадь в Петербурге. Сотни людей идут 31 января в сторону Московского проспекта, скандируя лозунги про свободных людях в свободной стране.

Как передают корреспонденты "Фонтанки", сторонники оппозиционного политика Алексея Навального пробыли у Театра юного зрителя не больше часа. В пиковый момент число несогласных могло достигнуть двух тысяч человек. Полиция выборочно задерживала протестующих, иногда - с применением дубинок. К 13.00 большая часть людей покинула Пионерскую площадь. Идут к Московскому проспекту. На Звенигородской улице начались новые задержания. Улица Правды стала пешеходной из-за того, что несогласные вышли на проезжую часть.

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