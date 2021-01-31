На Пионерской площади задерживают сторонников Навального

Сотрудники полиции задерживают активистов и у Гостиного двора — одного мужчину увели под предлогом того, что у него не было маски.

Как передают корреспонденты «Фонтанки» 31 января с места событий, со ступеней здания Театра юных зрителей, полиция увела молодого человека с плакатом, задержана девушка. Еще одного сопротивлявшегося мужчину правоохранители унесли на руках.

Правоохранительные органы приступили к задержанию немногочисленных участников акции, которые окольными путями добрались до Пионерской площади в Петербурге.

По наблюдениям корреспондентов «Фонтанки», у ТЮЗа не больше 1000 человек. Полиция вытеснила протестующих со ступенек учреждения. Граждане скандируют про свободную Россию и отставку действующей власти. Полиция задерживает по одному-два человека и отводит их в автобус-автозак.

После внезапного блокирования Невского проспекта, десятки грузовиков и автобусов двинулись в район Пионерской площади, к зданию ТЮЗа. Туда стекаются участники протеста и журналисты.

В городах России 31 января проходит несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Уже накануне Невский проспект стал самым безопасным участком в городе — в субботу его патрулировали бойцы Росгвардии. С самого утра в воскресенье в городе перекрыты мосты и центральные улицы, ограничено движение общественного транспорта и закрыты некоторые станции метро. По всей длине Невского проспекта установлены заграждения.

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