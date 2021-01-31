«Чернышевскую», пережившую «хлопок», открыли

Станцию метро «Чернышевская», где утром 31 января произошёл хлопок, и выбило стёкла, в 14:43 открыли на выход. Об этом сообщает метрополитен в своём телеграм-канале.

В 11:45, по данным ГУ МЧС по городу, на «Чернышевской» выдавило стекла потоком воздуха. В происшествии никто не пострадал. Случившееся также стало поводом для проверки других вестибюлей городской подземки.



Кроме того, сегодня из-за бесхозных предметов закрывали несколько станций. В 12:49 — «Пушкинскую» и «Звенигородскую» (в 13:53 «Звенигородскую» открыли), в 13:39 — «Гостиный двор».