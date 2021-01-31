FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -5
76.25р92.30р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

«Чернышевскую», пережившую «хлопок», открыли

Станцию метро «Чернышевская», где утром 31 января произошёл хлопок, и выбило стёкла, в 14:43 открыли на выход. Об этом сообщает метрополитен в своём телеграм-канале.

В 11:45, по данным ГУ МЧС по городу, на «Чернышевской» выдавило стекла потоком воздуха. В происшествии никто не пострадал. Случившееся также стало поводом для проверки других вестибюлей городской подземки.

Кроме того, сегодня из-за бесхозных предметов закрывали несколько станций. В 12:49 — «Пушкинскую» и «Звенигородскую» (в 13:53 «Звенигородскую» открыли), в 13:39 — «Гостиный двор».

С самого утра 31 января движение транспорта в центре Петербурга закрыто, центральные станции метро тоже, наземный общественный транспорт идёт в обход.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний