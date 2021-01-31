К закрытым станциям метро добавился «Гостиный двор»

Ещё одна станция метро в центре Петербурга закрыта на вход и выход — «Гостиный двор» с 13:39, сообщает метрополитен в своём телеграм-канале. Поезда проследуют станцию без остановки. Причина всё та же — обнаружение бесхозного предмета.

В 12:49 из-за этого закрывали «Пушкинскую» и «Звенигородскую». В 13:53 «Звенигородскую» открыли на вход, переход «Пушкинская» — «Звенигородская» всё ещё закрыт, отмечают в метрополитене.



До этого, по данным ГУ МЧС по городу, на «Чернышевской» выдавило стекла потоком воздуха. В происшествии никто не пострадал. По поручению вице-губернатора Максима Соколова вестибюль дополнительно обследуют.