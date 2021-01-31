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К закрытым станциям метро добавился «Гостиный двор»

Ещё одна станция метро в центре Петербурга закрыта на вход и выход — «Гостиный двор» с 13:39, сообщает метрополитен в своём телеграм-канале. Поезда проследуют станцию без остановки. Причина всё та же — обнаружение бесхозного предмета.

В 12:49 из-за этого закрывали «Пушкинскую» и «Звенигородскую». В 13:53 «Звенигородскую» открыли на вход, переход «Пушкинская» — «Звенигородская» всё ещё закрыт, отмечают в метрополитене.

До этого, по данным ГУ МЧС по городу, на «Чернышевской» выдавило стекла потоком воздуха. В происшествии никто не пострадал. По поручению вице-губернатора Максима Соколова вестибюль дополнительно обследуют.

С самого утра 31 января движение транспорта в центре Петербурга закрыто, центральные станции метро тоже, наземный общественный транспорт идёт в обход.

В городах России 31 января проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. «Фонтанка» ведет текстовую трансляцию в своём Telegram-канале. Оперативно обо всех событиях в центре Петербурга можно узнавать здесь.

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Комментарии (8)

mynine
Как вообще это вяжется в голове у некоторых людей что якобы мирные митингующие мешают нормальной жизни города? Кто из них перекрывает улицы, площади и станции метрополитена?

Были бы нормальные юристы и суды, то вкатить гигантские иски к властям за нарушения прав граждан...
Modest_5e4ce41f7533b
В Багдаде все спокойно.
вадики
Метрополитен продался окупантам а вони город захватили позор оборотням и прихвостням
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