Фотографии повреждённого фасада вестибюля станции метро «Чернышевская» в Петербурге появились около полудня 31 января в группе «Литейный Life» во «ВКонтакте». Авторы снимков утверждают, что слышали хлопок.



«У здания вестибюля станции метро «Чернышевская» прохожие услышали хлопок, после чего на пешеходный тротуар вынесло стекло с кусками алюминиевой рамы. В момент происшествия станция метро была закрыта», — сообщают администраторы сообщества со ссылкой на очевидцев. Предварительную информацию о случившемся «Фонтанке» предоставили в городском управлении МЧС. «31.01.2021 в 11:45 на станции метро «Чернышевская» в наземном вестибюле потоком воздуха выдавило остекление фасада. Осколки лежат у входа. Станция закрыта с 10:00 часов по техническим причинам. Пострадавших нет», — ответили изданию в ведомстве.