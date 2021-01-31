Фотографии повреждённого фасада вестибюля станции метро «Чернышевская» в Петербурге появились около полудня 31 января в группе «Литейный Life» во «ВКонтакте». Авторы снимков утверждают, что слышали хлопок.
«У здания вестибюля станции метро «Чернышевская» прохожие услышали хлопок, после чего на пешеходный тротуар вынесло стекло с кусками алюминиевой рамы. В момент происшествия станция метро была закрыта», — сообщают администраторы сообщества со ссылкой на очевидцев.
Предварительную информацию о случившемся «Фонтанке» предоставили в городском управлении МЧС. «31.01.2021 в 11:45 на станции метро «Чернышевская» в наземном вестибюле потоком воздуха выдавило остекление фасада. Осколки лежат у входа. Станция закрыта с 10:00 часов по техническим причинам. Пострадавших нет», — ответили изданию в ведомстве.
«Фонтанка» также обратилась в пресс-службу петербургского метрополитена, а также в региональные управления МВД и Росгвардии. Представители городской подземки и ведомств сообщили, что информация уточняется, взяв время на подготовку комментария.
Стоит отметить, что накануне метро угрожали терактами. Авторы тревожного письма заявили, что на его территории заложены бомбы. Однако проверка эту информацию не подтвердила.
Воскресным утром центр Северной столицы оказался недоступен для его жителей в связи с выставленной уборочной техникой, дорожными ограждениями и силовиками. Кроме того, горожане временно не могут воспользоваться несколькими станциями метро, также ограничено движение наземного транспорта. О петербургском протесте читайте в Telegram-трансляции «Фонтанки».