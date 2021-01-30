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Петербургскому метрополитену угрожают терактами. Авторы письма представились московскими врачами и выругались

Письмо с сумбурным, но тревожным содержанием пришло в метрополитен Петербурга днём 30 января. Его составители заявили, что намерены «разрушить режим», но из-за границы, а матерятся — как у нас.

По информации «Фонтанки», сообщение поступило после полудня. В нём говорится, что на территории городской подземки заложены самодельные бомбы. По тексту его авторов, взрывные устройства заранее были спрятаны в двух сумках, ещё одно было оставлено под вагоном в одном из депо. Помимо этого взрывчатка также размещена в двух электробусах, утверждалось в сообщении.

Его авторы также заверили, что привести припрятанное оборудование в действие якобы должны двое «смертников», а они сами сейчас находятся в соседнем государстве, чтобы со стороны понаблюдать, как «рушится режим под терактами в Петербурге».

В заключении письма его составители добавили ещё несколько угроз, щедро приправленных ненормативной лексикой, а также якобы приложили к нему свои паспорта.

По словам собеседника «Фонтанки», помимо угроз «неизвестные ещё и вставили предельно вульгарные оскорбления». Что касается скринов паспортов, то у полицейских нет сомнений, что эти документы банально вытащены откуда-то из Интернета, а их владельцы не имеют к этому никакого отношения.

«Разумеется, их уже проверили. Это два взрослых, солидных врача из Москвы и 60-летний адвокат, — рассказал собеседник издания в правоохранительных органах. — Всё равно их придётся формально опросить, хотя наверняка их вставили только для того, чтобы придумать нам заботы».

В пресс-службе петербургского метрополитена сообщили, что территория уже проверена, опасных предметов не обнаружено. Городская подземка работает в штатном режиме.

«Все десять электробусов были оперативно проверены, посторонних предметов не обнаружено», — также отчитались в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс».

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Комментарии (4)

Oleg_I
Сколько в Питере станций метро завтра заминируют? Делайте ставки. В Москве уже 7 перекрыли заранее, далее по обстоятельствам. В Питере... Ну Адмиралтейскую закроют точно, прям с 10 утра. Гостинка с Невским под вопросом, 50 на 50. Дворцовый опять перекроют, чтобы с Васьки было не подойти.
Савва Морозов
пук-пукеры уже угроза. только калёным железом.
260650801
Уже солидных врачей и адвоката, режим своим враньем довел.
А что у же говорить про простых людей.
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