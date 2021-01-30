Петербургскому метрополитену угрожают терактами. Авторы письма представились московскими врачами и выругались

По информации «Фонтанки», сообщение поступило после полудня. В нём говорится, что на территории городской подземки заложены самодельные бомбы. По тексту его авторов, взрывные устройства заранее были спрятаны в двух сумках, ещё одно было оставлено под вагоном в одном из депо. Помимо этого взрывчатка также размещена в двух электробусах, утверждалось в сообщении.

Письмо с сумбурным, но тревожным содержанием пришло в метрополитен Петербурга днём 30 января. Его составители заявили, что намерены «разрушить режим», но из-за границы, а матерятся — как у нас.

Его авторы также заверили, что привести припрятанное оборудование в действие якобы должны двое «смертников», а они сами сейчас находятся в соседнем государстве, чтобы со стороны понаблюдать, как «рушится режим под терактами в Петербурге».

В заключении письма его составители добавили ещё несколько угроз, щедро приправленных ненормативной лексикой, а также якобы приложили к нему свои паспорта.

По словам собеседника «Фонтанки», помимо угроз «неизвестные ещё и вставили предельно вульгарные оскорбления». Что касается скринов паспортов, то у полицейских нет сомнений, что эти документы банально вытащены откуда-то из Интернета, а их владельцы не имеют к этому никакого отношения.

«Разумеется, их уже проверили. Это два взрослых, солидных врача из Москвы и 60-летний адвокат, — рассказал собеседник издания в правоохранительных органах. — Всё равно их придётся формально опросить, хотя наверняка их вставили только для того, чтобы придумать нам заботы».

В пресс-службе петербургского метрополитена сообщили, что территория уже проверена, опасных предметов не обнаружено. Городская подземка работает в штатном режиме.