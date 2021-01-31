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Участники акции у ТЮЗа отбили одного своего товарища у полиции, но потеряли другого. Силовики уходили в красных пятнах

Корреспондент «Фонтанки» 31 января заснял, как группа протестующих у ТЮЗа отбивает своего товарища, которого задерживает полиция. В силовиков летит красная краска.

На видео заметно, как двое сотрудников полиции ведут задержанного молодого человека к автобусу. Группа его единомышленников сначала увещевает правоохранителей, а потом приступает к активным действиям. В итоге, несмотря на дубинки, задержанного отбивают, однако с пустыми руками полиция не уходит, скрутив одного из членов группы поддержки. Напоследок в силовиков запускают красной краской.

Добавим, к данному моменту центр протеста переместился уже на Сенную площадь, где толпа также пытается вызволять задержанных, а полиция применила газ.

В городах России проходит несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Уже накануне Невский проспект стал самым безопасным участком в городе — в субботу его патрулировали десятки бойцов Росгвардии. С самого утра в воскресенье, 31 января, в городе перекрыты мосты и центральные улицы, ограничено движение общественного транспорта и закрыты некоторые станции метро. По всей длине Невского проспекта установлены заграждения, начались первые задержания.

В то же время полиция пришла с обысками к петербургским активистам перед акцией в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

«Фонтанка» ведет текстовую трансляцию в своём телеграм-канале. Оперативно обо всех событиях в центре Петербурга можно узнавать здесь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

TU104
Испугались паразиты. Центр Питера со вчерашнего дня перекрыт !
Легин
Хотели очень революцию
а получили дети проституцию
Ааааааа
Дождь показывает Сенную, все там тихо. Здесь же про какие-то протесты и краску идёт речь...
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