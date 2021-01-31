«Площадь Восстания» закрыли в Петербурге вслед за другими станциями метрополитена. Виноват «бесхозный предмет»

Станцию метро «Площадь Восстания» закрыли из-за обнаружения бесхозного предмета. Об этом Комитет по транспорту 31 января сообщил в своем Telegram-канале «Начальник транспортного цеха».
«Площадь Восстания» закрыта с 11:32. Поезда проходят ее, и ранее перекрытую на капитальный ремонт «Маяковскую», без остановки.
Кроме того, с самого утра в воскресенье в городе перекрыты мосты и центральные улицы, ограничено движение общественного транспорта и закрыты станции «Невский проспект» и «Чернышевская». По всей длине Невского проспекта установлены заграждения. Объяснить, почему в воскресенье заблокирован центр Петербурга, Смольный не может.
В городах России 31 января проходит несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Уже накануне Невский проспект стал самым безопасным участком в городе — в субботу его патрулировали десятки бойцов Росгвардии.
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