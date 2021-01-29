Министерство внутренних дел России вслед за Генпрокуратурой выпустило предупреждение для тех, кто думает пойти на акцию протеста. До широких масс госслужащие решили достучаться, в том числе, с помощью мема с собаками.
«МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях об административной и уголовной ответственности», — говорится в посте, опубликованном 29 января в официальной группе МВД во «Вконтакте». Помимо постов о том, какие статьи административного и уголовного кодекса можно нарушить, выйдя на митинг, ведомство решило объяснить последствия молодёжи на её же языке, снабдив сообщение картинкой о разнице в поведении одного и того же человека в толпе и в отделе полиции.
В суды Москвы, по итогам митинга 23 января, поступило 1 608 дел об административных правонарушениях, рассмотреть успели только 508 дел. В суды в общей сложности передали чуть более 90 материалов. Продолжаются и аресты по уголовным делам. Роскомнадзор заставляет соцсети удалять призывы к протестам, акцентируя внимание на несовершеннолетних.