Министерство внутренних дел России вслед за Генпрокуратурой выпустило предупреждение для тех, кто думает пойти на акцию протеста. До широких масс госслужащие решили достучаться, в том числе, с помощью мема с собаками.



«МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях об административной и уголовной ответственности», — говорится в посте, опубликованном 29 января в официальной группе МВД во «Вконтакте». Помимо постов о том, какие статьи административного и уголовного кодекса можно нарушить, выйдя на митинг, ведомство решило объяснить последствия молодёжи на её же языке, снабдив сообщение картинкой о разнице в поведении одного и того же человека в толпе и в отделе полиции.