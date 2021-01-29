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МВД вооружилось мемами в борьбе с призывами к незаконным митингам

Министерство внутренних дел России вслед за Генпрокуратурой выпустило предупреждение для тех, кто думает пойти на акцию протеста. До широких масс госслужащие решили достучаться, в том числе, с помощью мема с собаками.

«МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях об административной и уголовной ответственности», — говорится в посте, опубликованном 29 января в официальной группе МВД во «Вконтакте». Помимо постов о том, какие статьи административного и уголовного кодекса можно нарушить, выйдя на митинг, ведомство решило объяснить последствия молодёжи на её же языке, снабдив сообщение картинкой о разнице в поведении одного и того же человека в толпе и в отделе полиции.

Фото: МВД России / vk.com
Фото: МВД России / vk.com
Фото: МВД России / vk.com
Фото: МВД России / vk.com
Фото: МВД России / vk.com
Фото: МВД России / vk.com

В суды Москвы, по итогам митинга 23 января, поступило 1 608 дел об административных правонарушениях, рассмотреть успели только 508 дел. В суды в общей сложности передали чуть более 90 материалов. Продолжаются и аресты по уголовным делам. Роскомнадзор заставляет соцсети удалять призывы к протестам, акцентируя внимание на несовершеннолетних.

Несогласованные с властями акции протеста прошли 23 января в сотне городов России. С призывом выходить на улицы выступил вернувшийся из Германии и задержанный на 30 суток Алексей Навальный. Свое обращение он подкрепил фильмом про «геленджикский дворец», якобы принадлежащий Путину. Сам президент уверяет, что недвижимость не его и даже не его родственников. Уникальные кадры протеста, диалоги, лица несогласных и силовиков смотрите в хронике «Фонтанки».

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Комментарии (10)

265044202
Судя по видео примерно так все и выглядит.
265015791
Ни одного мема про загадочные смерти студентов в СПбГУ !
Петр Петров
Нарушают закон и куражатся от своего превосходства!!! вот упыри
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