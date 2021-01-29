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Петербуржца за толкание омоновцев на Невском проспекте отправили в СИЗО на 2 месяца

Куйбышевский районный суд на два месяца арестовал Андрея Ломова, который во время субботней акции в поддержку Навального толкался с сотрудниками ОМОНа Росгвардии.

Как сообщает 29 января объединённая пресс-служба судов Петербурга, и сам обвиняемый в применении насилия к представителю власти, и его защита просили домашний арест. Однако судья остановила свой выбор на камере.

По материалам дела, 23 января около четырёх дня Ломов, находясь у Дома Книги, вступил в конфронтацию с силовиками и толкнул двух омоновцев, причинив им физическую боль.

«Таким образом, Ломов причинил существенный вред государственным интересам, дискредитировав в глазах общественности и отдельных граждан статус представителя власти, а также нарушил нормальную деятельность органов государственной власти и подорвал их авторитет перед лицом общества», — говорится в материалах.

Петербуржца, напомним, задержали накануне. За Ломовым домой пришли сотрудники центра «Э».

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Комментарии (11)

sdpolx
Цитата: «Так не толкать надо путинских шакалов, а убивать. Не "стаканчиками" в них кидать, а коктейлями Молотова». Эй, Фонтанка, вы размещаете на своей площадке призывы к убийствам??? Что там насчет норм УК??????
265043221
Простофили вы, пригожинские поварята. Цену за вашу глупость вам ещё предстоит узнать. А Россия будет свободной! И настоящие герои те о ком пишут и выкладывают видео. В том числе и Фонтанка. А вы на соловьёва молитесь))
nuga
Дорогая цена за глупость человеческую. Тролли тут подначивают,а отвечают своей судьбой,вот такие простофили,которых занесло толкаться и обниматься с силовиками,Неужели девки нет,чтобы в кровати кувыркаться в выходной?
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