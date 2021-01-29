Петербуржца за толкание омоновцев на Невском проспекте отправили в СИЗО на 2 месяца

Куйбышевский районный суд на два месяца арестовал Андрея Ломова, который во время субботней акции в поддержку Навального толкался с сотрудниками ОМОНа Росгвардии.
Как сообщает 29 января объединённая пресс-служба судов Петербурга, и сам обвиняемый в применении насилия к представителю власти, и его защита просили домашний арест. Однако судья остановила свой выбор на камере.
По материалам дела, 23 января около четырёх дня Ломов, находясь у Дома Книги, вступил в конфронтацию с силовиками и толкнул двух омоновцев, причинив им физическую боль.
«Таким образом, Ломов причинил существенный вред государственным интересам, дискредитировав в глазах общественности и отдельных граждан статус представителя власти, а также нарушил нормальную деятельность органов государственной власти и подорвал их авторитет перед лицом общества», — говорится в материалах.
Петербуржца, напомним, задержали накануне. За Ломовым домой пришли сотрудники центра «Э».