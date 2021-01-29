Генпрокуратура пугает участников акций протеста 15 годами заключения

Генеральная прокуратура 29 января пригрозила участникам протестных акций статьей 212 УК РФ — о массовых беспорядках. Санкции по ней серьёзные — до 15 лет лишения свободы.
Перед 23 января Генпрокуратура грозилась делами по той же самой статье, напомнив, что ни одна акция не была согласованной. Для того, чтобы возбудить дело по ст. 212 УК РФ, должны быть зафиксированы факты провокации и насильственных действий, добавляли в ведомстве.
Несогласованные с властями акции протеста прошли 23 января в сотне городов России. С призывом выходить на улицы, выступил вернувшийся из Германии и задержанный на 30 суток Алексей Навальный. Свое обращение он подкрепил фильмом про «геленджикский дворец», якобы принадлежащий Путину. Сам президент уверяет, что недвижимость не его и даже не его родственников. В Петербурге, по разным оценкам, собралось от 5 до 20 тысяч человек.
Официальной статистики за неделю так и не появилось. Были задержаны около 500 митингующих, они привлечены к ответственности за нарушение самоизоляции и участие в массовом мероприятии с созданием помех транспорту. Возбуждены уголовные дела по фактам блокировки объектов транспортной инфраструктуры, насилия в отношении представителей власти и вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.