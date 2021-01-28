Сбер купил 85% Goods.ru. Компания не теряет надежд основать российский Amazon

Маркетплейс Goods.ru оценен примерно в 10 млрд рублей. По итогам сделки Сбер получит 85%-ную долю в Goods.ru, 10% сохранит за собой Группа «М.Видео — Эльдорадо», 5% — основатель «М.Видео» Александр Тынкован. В совете директоров обновленного маркетплейса будут представлены все стороны.

Группа «М.Видео — Эльдорадо» и основатель и совладелец онлайн-маркета Goods.ru Александр Тынкован подписали соглашение со Сбером по совместному развитию маркетплейса goods.ru, говорится 28 января в пресс-релизе Сбера.

Основатель и совладелец Goods.ru Александр Тынкован не смог прокомментировать корреспонденту «Фонтанки» сделку, ссылаясь на внутренние правила компании, но в целом положительно оценил ее, назвав «очень верным решением».

Goods.ru — это онлайн-платформа, на которой собраны 4,5 тысячи российских интернет-магазинов. После интеграции в экосистему Сбера Goods.ru получит доступ к СберЛогистике, СберМаркету, СберЕАптеке и «Самокату». Это превратит маркет в огромную торговую систему, контролирующую почти весь рынок интернет-продаж в России.

Сбер начал трансформироваться в финансовую систему еще в 2016 году, писал Forbes. Еще до ребрендинга Сбер пытался поглотить «Яндекс», но российский IT-гигант оказался ему не по зубам.

Сейчас в экосистему Сбера входит три десятка компаний, многие из них не имеют отношения к финансовому бизнесу. Так, в октябре 2020 года Сбербанк стал единственным владельцем «Рамблера».