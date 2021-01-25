Посетители горнолыжного курорта в Румынии оказались свидетелями необычной погони. По курортному склону за спускающимся туристом бежал медведь. Произошедшее попало на видео.
Как сообщает издание Brasov со слов одного из очевидцев, инцидент произошел днем 23 января на одном из склонов горнолыжного курорта в городе Предял. На видео, снятом с проходящей над склоном канатной дороги, видно, как спускающегося «змейкой» лыжника преследует медведь.
По информации издания, молодой турист сбросил рюкзак, чтобы отвлечь зверя, и благополучно сбежал, пока медведь изучал пожитки.
В полиции изданию рассказали, что в этот день сообщения о присутствии медведя в Предяле (вероятно, того же самого, что попал на видео) им поступали и каждый раз жандармы прогоняли животное со склона. Поскольку приезжали они на снегоходах, то шумом двигателей загнали медведя в лес. После неоднократных звонков полиция подключила к делу охотоведов, которые займутся переселением зверя в другое место.
На российских горнолыжных курортах туристы тоже встречают диких животных. Накануне в Instagram появилось видео из Красной Поляны. На заснеженном склоне туристы заметили медведя, бредущего в сторону леса. Зверь гулял вдалеке от оборудованных трасс, но в местах, где любят кататься фрирайдеры, отмечает 25 января издание «Живая Кубань».