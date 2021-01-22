Политика 18+. Вице-губернатор Петербурга Потехина сравнила участие в митингах с сексом и алкоголем

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина изложила свой взгляд на то, почему детей привлекают митинги. По её словам, школа — это не место для политических манипуляций, и до политики, как до алкоголя и секса, нужно дорасти.
Как рассказала Потехина 22 января, опубликовать пост во «ВКонтакте» её подтолкнули сообщения в соцсетях о том, что будто бы она начала запугивать родителей. Свою позицию она объясняет как мама и как человек, курирующий сферу образования.
«Сегодня наших детей зовут на баррикады. Тик-ток заполнен инструкциями: как промывать глаза молоком, если в них попал слезоточивый газ, как обмануть родителей, чтобы убежать на митинг, как собрать походную аптечку... Все это упаковывается в романтичную обертку — "ты крут, ты сможешь". И не каждый 15-летний просчитает цепочку событий, которая последует за таким квестом. И не у каждого хватит "тормозов" — не повестись на провокации манипуляторов», — пишет она.
Потехина подчёркивает, что задача родителей и педагогов — уберегать активных и любознательных детей, которым в силу возраста хочется приключений и «хайпа», от опасных ситуаций. Алкоголь, секс и политика, по её словам, когда-то появляются в жизни человека, но едва ли кому-то хочется, чтобы дети приобщились к любому из них раньше времени.
«Потому что физиологическая и психологическая готовность детского организма к таким испытаниям ещё просто не сформировалась», — объясняет вице-губернатор. Она добавила, что у нынешнего поколения отношения с родителями доверительнее, поэтому необходимо помочь детям трезво разобраться в происходящем и позаботиться о том, чтобы знакомство с каждой новой жизненной ситуацией происходило в соответствии с возрастом.
О недопустимости участия в незаконных митингах и призывов к ним заявили в Роскомнадзоре, МВД и Кремле. В Петербурге прокуратура заодно назвала адрес и место проведения мероприятия.