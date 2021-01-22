Алексей Учитель рассказал о новом иске против себя из-за фильма «Цой»

Кинорежиссер Алексей Учитель рассказал, что помимо тех двух исков от родственников Виктора Цоя, которые были поданы против него из-за фильма «Цой» и отклонены судом, есть еще один.



— Было два иска о том, что мы, якобы, оскорбили в фильме честь и достоинство Виктора, — написал он на своей странице в Facebook. — Оба этих иска были отклонены в Пресненском районном суде города Москвы. Это объективно. Мы не нарушали законов Российской Федерации, рассматривать нечего. Но наши оппоненты не остановились. Подан новый иск. Почему-то теперь в Савеловский районный суд Москвы, который территориально не имеет никакого отношения к ответчикам. Насколько мне объяснили юристы, так делать запрещено. Непонятно, чего хотят добиться те, кто подал иск в другом месте. И странно, почему судья Савеловского суда, которая этот иск приняла, не уважает решений своих коллег из Пресненского суда.

