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Алексей Учитель рассказал о новом иске против себя из-за фильма «Цой»

Кинорежиссер Алексей Учитель рассказал, что помимо тех двух исков от родственников Виктора Цоя, которые были поданы против него из-за фильма «Цой» и отклонены судом, есть еще один.

— Было два иска о том, что мы, якобы, оскорбили в фильме честь и достоинство Виктора, — написал он на своей странице в Facebook. — Оба этих иска были отклонены в Пресненском районном суде города Москвы. Это объективно. Мы не нарушали законов Российской Федерации, рассматривать нечего. Но наши оппоненты не остановились. Подан новый иск. Почему-то теперь в Савеловский районный суд Москвы, который территориально не имеет никакого отношения к ответчикам. Насколько мне объяснили юристы, так делать запрещено. Непонятно, чего хотят добиться те, кто подал иск в другом месте. И странно, почему судья Савеловского суда, которая этот иск приняла, не уважает решений своих коллег из Пресненского суда.

Режиссер выразил надежду, что выход картины на стриминговой платформе убедит большее число зрителей в том, что фильм никого не оскорбляет.

— «Цой» — это фильм не про конкретного человека, а про символ поколения и о том, как этот символ влиял и продолжает влиять на разных людей, — пояснил свой творческий замысел Учитель.

Напомним, 20 ноября стало известно, что Пресненский районный суд Москвы, второй раз не принял к производству иск сына Цоя к студии Алексея Учителя. Первый раз иск против режиссера был подан 5 ноября. О своих претензиях к режиссеру, сын певца рассказал в интервью «Фонтанке». Его поддержал музыкальный критик Артемий Троицкий.

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