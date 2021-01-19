FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -7
73.72р89.21р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Директор ЦРУ Джина Хаспел ушла в отставку

Директор ЦРУ Джина Хаспел покинула свой пост 19 января. Перед отставкой она заявила, что для нее было величайшей честью возглавлять эту организацию.

«Величайшей честью моей жизни было возглавлять эту замечательную организацию. Я ухожу, очень гордясь работой, которую мы вместе проделали», — сказано в заявлении Хаспел, которое приводит ЦРУ.

В 2018 году Хаспел стала первой женщиной, возглавившей ЦРУ. Избранный президент США Джо Байден намерен выдвинуть бывшего посла в России Уильяма Бернса на пост директора управления.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний