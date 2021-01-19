Директор ЦРУ Джина Хаспел ушла в отставку

Директор ЦРУ Джина Хаспел покинула свой пост 19 января. Перед отставкой она заявила, что для нее было величайшей честью возглавлять эту организацию.

«Величайшей честью моей жизни было возглавлять эту замечательную организацию. Я ухожу, очень гордясь работой, которую мы вместе проделали», — сказано в заявлении Хаспел, которое приводит ЦРУ.

В 2018 году Хаспел стала первой женщиной, возглавившей ЦРУ. Избранный президент США Джо Байден намерен выдвинуть бывшего посла в России Уильяма Бернса на пост директора управления.

