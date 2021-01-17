Ночной конфликт со стрельбой в Выборгском районе Петербурга попал на видео. Судя по кадрам, травматическая «Оса» водителя пешеходов не впечатлила.
Видеозапись ночного происшествия на проспекте Культуры, 22/2, оказалась в распоряжении «Фонтанки» 17 января. Трое мужчин и автомобилист не поделили дворовый проезд, пешеходы уступать дорогу не пожелали. После короткого разговора тот, что покрепче, очевидно, настроился на более близкое общение: скинул куртку и встал перед машиной.
Судя по видео, водитель вышел из салона уже с пистолетом, выстрелил. Оппонента это не остановило, на помощь подоспели друзья. Против вооружённого противника выступили втроём так, что тот быстро оказался на земле раз, а потом и второй. Встать на ноги удалось с видимым трудом.
Выстрелы привлекли внимание наряда вневедомственной охраны. Стрелок задержан, его травматическая «Оса» изъята. Одного из пешеходов скорая увезла в больницу с ранением шеи, живота и правой руки.