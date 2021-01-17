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Пешеходы против. Видео объясняет, почему водитель стрелял в прохожих на проспекте Культуры

Ночной конфликт со стрельбой в Выборгском районе Петербурга попал на видео. Судя по кадрам, травматическая «Оса» водителя пешеходов не впечатлила.

Видеозапись ночного происшествия на проспекте Культуры, 22/2, оказалась в распоряжении «Фонтанки» 17 января. Трое мужчин и автомобилист не поделили дворовый проезд, пешеходы уступать дорогу не пожелали. После короткого разговора тот, что покрепче, очевидно, настроился на более близкое общение: скинул куртку и встал перед машиной.

Судя по видео, водитель вышел из салона уже с пистолетом, выстрелил. Оппонента это не остановило, на помощь подоспели друзья. Против вооружённого противника выступили втроём так, что тот быстро оказался на земле раз, а потом и второй. Встать на ноги удалось с видимым трудом.

Выстрелы привлекли внимание наряда вневедомственной охраны. Стрелок задержан, его травматическая «Оса» изъята. Одного из пешеходов скорая увезла в больницу с ранением шеи, живота и правой руки.

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Комментарии (41)

Peshekhod
Просветовский быдляк, лимита во втором поколении. Или уже в третьем.
hal9000
Выписали чек чтоб не гонял по дворам..)..ствол зачем то достал..самое главное вовремя остановились..ато пьяные или южане могли бы и грохнуть..
SU LUX INN
это Возмутительно! снова агрессивное Быдло не дает простому Народу спокойно перемещаться по собственному двору! в Цивилизованных странах легализовано нормальное Оружие! если бы данный Господин поучил быдлана не из пугача, а из нормального Кольта, то желание быковать на простых Жителей и бить их у него поубавилось бы! а его очевидно пьяные и малокультурные приспешники уже стояли бы на коленях со словами Извинения на устах!
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