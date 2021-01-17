FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -6
73.55р89.25р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
28
Печать

Петербуржца расстреляли из «травмата» на проспекте Культуры. Он разругался с автомобилистом

Численное преимущество не помогло пешеходам одолеть автомобилиста в Выборгском районе Петербурга. Решающим аргументом в споре стал пистолет, но далеко уйти стрелку не дали.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ Росгвардии по Петербургу и области, около двух часов ночи 17 января выстрелы со стороны проспекта Культуры услышал наряд вневедомственной охраны, который находился на маршруте патрулирования. Шум привёл во двор дома № 22/2, где отношения выясняли водитель и пешеходы.

Что-то в общении между ними не задалось, разговор перешёл в телесную плоскость. После попыток отбиться в рукопашной водитель уравнял свои шансы в драке, достав травматическую «Осу». Он стрелял и попал: одного из участников конфликта увезли в Елизаветинскую больницу с ранением шеи, живота и правой руки.

Стрелка задержали. Ему 38 лет, в прошлом — судимость за самоуправство. Как уточнили в Росгвардии, пистолет «Оса» принадлежит ему, лицензия действительно до 2022 года. На противоправном применении оружия владелец раньше не попадался.

Пистолет изъят, задержанный объясняет причину стрельбы в 59-м отделе полиции.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (28)

Капитан Очевидность2
"около двух часов ночи 17 января"

Интересно, и много у нас в 2 часа ночи 17 января пешеходов на улицах, что дорогу с машиной поделить не могут?
chip1
Вчерашние зэки с лицензией на травмат... то есть у государства к этому гражданину вопросов нет?
263221761
Сколько раз напоминать?!! Со времён Эллинской Цивилизации, Рабам запрещено иметь оружие! Рабов как и всё имущество, защищают охранники Хозяина! Только Свободные люди, делают это Сами!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний