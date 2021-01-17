Петербуржца расстреляли из «травмата» на проспекте Культуры. Он разругался с автомобилистом

Численное преимущество не помогло пешеходам одолеть автомобилиста в Выборгском районе Петербурга. Решающим аргументом в споре стал пистолет, но далеко уйти стрелку не дали.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ Росгвардии по Петербургу и области, около двух часов ночи 17 января выстрелы со стороны проспекта Культуры услышал наряд вневедомственной охраны, который находился на маршруте патрулирования. Шум привёл во двор дома № 22/2, где отношения выясняли водитель и пешеходы.
Что-то в общении между ними не задалось, разговор перешёл в телесную плоскость. После попыток отбиться в рукопашной водитель уравнял свои шансы в драке, достав травматическую «Осу». Он стрелял и попал: одного из участников конфликта увезли в Елизаветинскую больницу с ранением шеи, живота и правой руки.
Стрелка задержали. Ему 38 лет, в прошлом — судимость за самоуправство. Как уточнили в Росгвардии, пистолет «Оса» принадлежит ему, лицензия действительно до 2022 года. На противоправном применении оружия владелец раньше не попадался.
Пистолет изъят, задержанный объясняет причину стрельбы в 59-м отделе полиции.