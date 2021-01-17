Петербуржца расстреляли из «травмата» на проспекте Культуры. Он разругался с автомобилистом

Численное преимущество не помогло пешеходам одолеть автомобилиста в Выборгском районе Петербурга. Решающим аргументом в споре стал пистолет, но далеко уйти стрелку не дали.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ Росгвардии по Петербургу и области, около двух часов ночи 17 января выстрелы со стороны проспекта Культуры услышал наряд вневедомственной охраны, который находился на маршруте патрулирования. Шум привёл во двор дома № 22/2, где отношения выясняли водитель и пешеходы.

Что-то в общении между ними не задалось, разговор перешёл в телесную плоскость. После попыток отбиться в рукопашной водитель уравнял свои шансы в драке, достав травматическую «Осу». Он стрелял и попал: одного из участников конфликта увезли в Елизаветинскую больницу с ранением шеи, живота и правой руки.