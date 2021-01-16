Германия отправила России данные по отравлению Навального «для начала уголовного производства»

Федеральное ведомство по делам юстиции Германии отправило в Россию ответы на все запросы по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя Минюста ФРГ в субботу, 16 января, ответы даны в том виде, «насколько это в настоящее время возможно и допустимо в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами германского права».



Немецкий чиновник также выразил надежду, что отправленные данные помогут России предпринять необходимые шаги для расследования произошедшего.