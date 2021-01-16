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Германия отправила России данные по отравлению Навального «для начала уголовного производства»

Федеральное ведомство по делам юстиции Германии отправило в Россию ответы на все запросы по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя Минюста ФРГ в субботу, 16 января, ответы даны в том виде, «насколько это в настоящее время возможно и допустимо в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами германского права».

Немецкий чиновник также выразил надежду, что отправленные данные помогут России предпринять необходимые шаги для расследования произошедшего.

«В распоряжении Москвы есть все данные, необходимые для начала уголовного производства, в том числе пробы крови, ткани и одежды», — подчеркнул он.

При этом Навальный не давал согласия на отправку медицинской информации о себе.

17 января вечером во Внуково рейсом авиакомпании «Победа» собирается вернуться на родину оппозиционер Алексей Навальный. Аэропорт уже заявил, что запрещает журналистам снимать его прилет «из-за эпидемиологической ситуации».

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

Оппозиционный политик Алексей Навальный 14 декабря совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению.

Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб.

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