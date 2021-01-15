Журналистам запретили снимать прилет Навального из-за коронавируса

В столичном Внуково запрещено проводить массовые мероприятия из-за эпидемиологической ситуации. Сразу несколько изданий получили отказ на запрос об аккредитации.



«Представители аэропорта заявили, что из-за эпидемиологической ситуации на территории Внуково запрещено проводить «массовые мероприятия», в том числе поэтому «организация деятельности СМИ на территории аэровокзального комплекса временно не проводится», — сообщает 15 января «Znak.com».

Аэропорт настаивает, что руководствуется в своих действиях постановлениями Роспотребнадзора и Федерального агентства воздушного транспорта, поэтому журналистам не удастся снять прилет Навального. О неудавшейся попытке аккредитоваться на 17 января сообщили сразу несколько изданий.