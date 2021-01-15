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Журналистам запретили снимать прилет Навального из-за коронавируса

В столичном Внуково запрещено проводить массовые мероприятия из-за эпидемиологической ситуации. Сразу несколько изданий получили отказ на запрос об аккредитации.

«Представители аэропорта заявили, что из-за эпидемиологической ситуации на территории Внуково запрещено проводить «массовые мероприятия», в том числе поэтому «организация деятельности СМИ на территории аэровокзального комплекса временно не проводится», — сообщает 15 января «Znak.com».

Аэропорт настаивает, что руководствуется в своих действиях постановлениями Роспотребнадзора и Федерального агентства воздушного транспорта, поэтому журналистам не удастся снять прилет Навального. О неудавшейся попытке аккредитоваться на 17 января сообщили сразу несколько изданий.

Сторонники Навального ранее собирались встретить его во Внуково.

Оппозиционер накануне сообщил, что вернется в Россию 17 января, несмотря на предостережения от Михаила Ходорковского и Евгения Чичваркина.

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Комментарии (20)

Djnyana
"На стол колоду, господа,-
Крапленая колода!
Он подменил ее". - "Когда?"
"Барон, вы пили воду...

Валет наколот, так и есть!
Барон, ваш долг погашен!
Вы проходимец, ваша честь,-
И я к услугам вашим!...

(с) Высоцкий
lamer
Ну и правильно, что запретили. Устроят там свалку, сами позаражаются еще. Уж чего, но кому снять - найдутся. Ежели прилетит вообще.
260642011
Началось. Коронавирус нам мешает, конавирус нам поможет.
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