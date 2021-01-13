Весьма курьезно завершилась ночная погоня за нарушителем в Василеостровском районе Петербурга 13 января. Отчаявшись оторваться от ГИБДД на автомобиле, молодой парень решил поиграть в прятки, но выдал сам себя.



Как сообщает «Дорожный инспектор», в третьем часу ночи 13 января инспекторы ДПС Василеостровского района заметили на Среднем проспекте В.О. автомобиль Daewoo Nexia, ехавший с выключенными фарами. Требование остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться. Гонялись за ним минут 20, в попытках оторваться нарушитель проезжал на красный свет и пытался таранить патрульную машину.