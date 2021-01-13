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Молодой водитель устроил гонки с полицией на Васильевском, а потом спрятался под машину. Маскировку порушил телефон

Весьма курьезно завершилась ночная погоня за нарушителем в Василеостровском районе Петербурга 13 января. Отчаявшись оторваться от ГИБДД на автомобиле, молодой парень решил поиграть в прятки, но выдал сам себя.

Как сообщает «Дорожный инспектор», в третьем часу ночи 13 января инспекторы ДПС Василеостровского района заметили на Среднем проспекте В.О. автомобиль Daewoo Nexia, ехавший с выключенными фарами. Требование остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться. Гонялись за ним минут 20, в попытках оторваться нарушитель проезжал на красный свет и пытался таранить патрульную машину.

Затем водитель решил скрыться во дворах 17-й линии В.О. Заезжая во двор, он притер другой автомобиль в арке, потом бросил «Дэу» и не нашел ничего лучше, чем спрятаться под одним из припаркованных автомобилей и начать кому-то звонить по громкой связи.

«Представьте: темный двор, много припаркованных автомобилей, и из-под одного слышен голос оператора связи: «Абонент находится вне зоны действия сети», — пишет «Дорожный инспектор».

Скриншот видео из паблика&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-167992610_105890" target="_blank" class="_">«Дорожный инспектор»</a>
Скриншот видео из паблика «Дорожный инспектор»
Скриншот видео из паблика&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-167992610_105890" target="_blank" class="_">«Дорожный инспектор»</a>
Скриншот видео из паблика «Дорожный инспектор»

Нарушителем оказался 19-летний гражданин Кыргызстана. Автомобиль, по его словам, арендованный. На вопрос, зачем скрывался, молодой человек ответил: «Просто прав нет». В итоге на него составили протоколы за езду без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), езду по «встречке» (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ) и «против шерсти» по односторонней дороге (ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ), за выключенные фары (ст. 12.20 КоАП РФ), оставление места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ), неостановку по требованию (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ) и неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП РФ) и целых 11 материалов за проезд на красный (ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ).

Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (11)

Brezhnev
Диаспора потом скажет « вы не трогайте его
(Мол, кроме водки — ничего) —
Проверенный, наш товарищ!» (с) )))
260695231
Очередной журналист-егэшник не познал, как по-русски пишется Киргизия.
Сергей Кузнецов
Дагестанец стреляет из автомата...кыргыз гоняет без прав...Петербург, Беглов, Россия
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