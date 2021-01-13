Весьма курьезно завершилась ночная погоня за нарушителем в Василеостровском районе Петербурга 13 января. Отчаявшись оторваться от ГИБДД на автомобиле, молодой парень решил поиграть в прятки, но выдал сам себя.
Как сообщает «Дорожный инспектор», в третьем часу ночи 13 января инспекторы ДПС Василеостровского района заметили на Среднем проспекте В.О. автомобиль Daewoo Nexia, ехавший с выключенными фарами. Требование остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться. Гонялись за ним минут 20, в попытках оторваться нарушитель проезжал на красный свет и пытался таранить патрульную машину.
Затем водитель решил скрыться во дворах 17-й линии В.О. Заезжая во двор, он притер другой автомобиль в арке, потом бросил «Дэу» и не нашел ничего лучше, чем спрятаться под одним из припаркованных автомобилей и начать кому-то звонить по громкой связи.
«Представьте: темный двор, много припаркованных автомобилей, и из-под одного слышен голос оператора связи: «Абонент находится вне зоны действия сети», — пишет «Дорожный инспектор».
Нарушителем оказался 19-летний гражданин Кыргызстана. Автомобиль, по его словам, арендованный. На вопрос, зачем скрывался, молодой человек ответил: «Просто прав нет». В итоге на него составили протоколы за езду без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), езду по «встречке» (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ) и «против шерсти» по односторонней дороге (ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ), за выключенные фары (ст. 12.20 КоАП РФ), оставление места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ), неостановку по требованию (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ) и неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП РФ) и целых 11 материалов за проезд на красный (ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ).