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На юго-западе Петербурга мужчина насмерть разбился на ватрушке. Ещё трое в больнице

Активный отдых на свежем воздухе в Красносельском районе Петербурга закончился госпитализацией трёх человек 9 января. Для катающегося с ними заезд на ватрушке стал смертельным.

Как стало известно «Фонтанке», около пяти часов вечера экстренные службы вызвали на Театральную улицу, 15. В парке рядом горожане катались на ватрушках, четверо разбились. Скорая помощь увезла в больницу троих, их состояние уточняется. Мужчина 27 лет получил травмы, несовместимые с жизнью. По предварительной информации, все они были трезвы.

В группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» очевидцы сообщают, что одна из пострадавших — девушка, которая получила травму позвоночника. «Граждане, ватрушки — это неуправляемое чудовище!» пишут в паблике, отмечая, что об деревья бились и накануне. Уходили хоть и с чужой помощью, но на своих двоих.

Аналогичные несчастные случаи произошли 6 января в Муринском парке, где в дерево врезался пятилетний мальчик, и в посёлке Воейково во Всеволожском районе. Там упал с ватрушки и ударился головой ребёнок трёх лет.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (37)

4eJIoBeK
Ватрушка даёт ложное чувство безопасности.
Не опытный, дураковатый адепт ватрушки не понимает и не ведает что творит и чем грозит столкновение.
Эти же персоны за спиной ремни безопасности застегивают.
Ватрушка при столкновении с препятствием останавливается, а туша сверху продолжает движение с той же скоростью.
Dima79
Тут пару недель назад была статья про человека который стрелял в воздух, когда такие же дегенераты катались на ватрушке. Может сейчас он бы и жизнь спас кому-то...
alexadmin
Я не понял, они четверо друг за другом ехали? Один в расход - следующий пошел?
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