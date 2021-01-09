На юго-западе Петербурга мужчина насмерть разбился на ватрушке. Ещё трое в больнице

Активный отдых на свежем воздухе в Красносельском районе Петербурга закончился госпитализацией трёх человек 9 января. Для катающегося с ними заезд на ватрушке стал смертельным.



Как стало известно «Фонтанке», около пяти часов вечера экстренные службы вызвали на Театральную улицу, 15. В парке рядом горожане катались на ватрушках, четверо разбились. Скорая помощь увезла в больницу троих, их состояние уточняется. Мужчина 27 лет получил травмы, несовместимые с жизнью. По предварительной информации, все они были трезвы.