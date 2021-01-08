Пятилетний мальчик попал в реанимацию после катания на ватрушке в Муринском парке. В Ленобласти по той же причине госпитализирован трёхлетка

Зимние развлечения на свежем воздухе привели к госпитализации детей в Калининском районе Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти. Обстоятельства травмирования несовершеннолетних заинтересовали следователей.



Как стало известно «Фонтанке» 8 января, в минувшую среду в одну из городских больниц в тяжёлом состоянии поступил маленький пациент. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, переломы лобной кости и левой глазницы. Ребёнок в реанимации.



Пострадавшим оказался пятилетний мальчик. По предварительной информации, он попал в больницу после катания на ватрушке. Он врезался в дерево в Муринском парке.

