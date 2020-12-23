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В Петербурге хоронят супругу бывшего губернатора. Она умерла от коронавируса

В Санкт-Петербурге 23 декабря хоронят супругу бывшего губернатора Георгия Полтавченко Екатерину.

Как рассказал «Фонтанке» депутат Государственной думы Игорь Дивинский, она скончалась 21 декабря в одной из больниц Петербурга. На каком кладбище проходят похороны, Дивинский не уточнил. По его словам, у Екатерины Полтавченко был коронавирус.

Дивинский принёс соболезнования семье Георгия Полтавченко. Также соболезнования выразили в аппарате Объединённой судостроительной корпорации, совет директоров компании сейчас возглавляет экс-губернатор: по словам советника Полтавченко Андрея Кибитова, подробности произошедшего подчинённым неизвестны.

Екатерине Полтавченко было 67 лет. Она окончила Институт культуры по специальности библиотекарь-переводчик. Позже она дополнительно получила образование искусствоведа. В 1985 году у супругов родился сын Алексей. Екатерина Полтавченко редко появлялась в свете, старалась вести непубличный образ жизни.

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Комментарии (11)

Pilat
Сочувствую.
А по факту был самым лучшим из губернаторов.
5344484
О чем пишите?
Словно у Беглова или Путина нет кормушки.
По крайней мере Полтавченко не был таким тюфяком, как Беглов.
Поэтому Петербург соболезнует.
USSR_forever
Значит Карма всё же существует... =)
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