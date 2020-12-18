Другие метры. Как трансформируются квартиры из-за пандемии и не только

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После жизни в типовых домах старой постройки с крошечными кухнями современный покупатель жилья хочет другого — пространства, эргономики и функциональности. Кухни-гостиные и мастер-спальни набирают популярность, а каждому занятию теперь выделяют зону. О том, как меняется подход к внутреннему пространству современной квартиры, эксперты рассказали на круглом столе «Фонтанки». Квартира не резиновая В последние годы наблюдается сокращение общей площади квартир, и это, безусловно, влияет на подход к организации пространства. Набор нужных человеку функций в квартире практически не изменился, но теперь их нужно уместить на меньшем метраже, сообщил Игорь Молодцов, главный дизайнер онлайн-сервиса по организации ремонта UGOL. Поэтому вопрос выбора жилья звучит острее. Это и планировка, и более вдумчивый подход к ремонту — изначальное просчитывание пространства.

— Подход «Наклеим обои, положим плитку, а дальше разберемся» уже не работает. В таком случае люди неизбежно будут сталкиваться с тем, что им неудобно в квартире, и в итоге — возьмутся за ее переделку. Чтобы избежать повторных трат, нужно изначально построить план. Грамотный ремонт обязательно начинается с дизайн-проекта, где рассчитана не только отделка, но и вся мебель, которая будет в каждом помещении. Многие думают, что это дорого, лишние траты. Но такие времена прошли. Благодаря цифровым технологиям UGOL создает дизайн-проект всего за 5 000 рублей, — продолжил Игорь Молодцов. Эксперт уверен, что даже небольшую по метражу квартиру можно сделать комфортной. Если говорить о планировках, стоит обратить внимание на квартиры-распашонки на две стороны, планировки с большими окнами в пол — чем больше света, тем больше простора. Что касается мебели, то эффективнее использовать пространство помогают мобильные решения. Это раскладные столы, приставные тумбы, которые можно использовать и как журнальный столик, и как рабочий стол под ноутбук. Стулья, которые складываются друг на друга, модульные системы хранения: их можно разместить буквально в любом свободном пространстве, нише, закрыть шторой — и гардероб готов. Подоконники становятся одновременно местом для отдыха, а в кроватях, диванах, пуфах предусмотрены ящики. Кухни и системы хранения под потолок также могут компенсировать недостающую по горизонтали площадь.

— В тенденции сокращения площади ничего плохого я не вижу, — считает заместитель генерального директора СК «Ленрусстрой» Максим Жабин. — Главная причина тренда — цена, это еще много лет будет преобладающим фактором покупки. Вторая причина — люди научились жить на меньшей площади, причем не из-за отсутствия денег, а потому что им достаточно. Адепты осознанного потребления освоили грамотную организацию даже небольшого пространства. Это новый тип клиентов на рынке, и девелоперы будут их встречать все чаще. На уровне ощущений В новых условиях запросы покупателей трансформируются. Застройщики это уже почувствовали, но для более детального анализа покупок прошло слишком мало времени. — Льготная ипотека, конечно, не дала образоваться «яме спроса». Однако, если задуматься, она не настолько льготная, чтобы люди бросились покупать квартиры большей комнатности, — полагает директор по маркетингу компании LEGENDA Intelligent Development Всеволод Глазунов. — Да, некоторым это позволило купить несколько дополнительных метров, то есть при том же количестве помещений купить немного больше простора. Еще один эффект льготной ипотеки — возможность продать все «дешевое» предложение за счет тех, кто до этого момента не проходил под требования банков по ипотеке, а также тех, кто принял срочное решение взять жилищный кредит, поддавшись тренду.

Пока сложно оценить эффект от пандемии — он будет более заметен в более длительном периоде, продолжил мысль директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман. Сейчас на первый план вышли функциональность и грамотное зонирование площади. Людям важно, чтобы в квартире было достаточно пространства для каждого члена семьи, и была отдельная зона для удаленного рабочего места. В обустройстве дома важную роль играет ремонт — в этой сфере месяцы самоизоляции тоже кое-что поменяли. Оставшиеся по домам люди решили заняться обустройством. Для рынка DIY закрытие традиционных офлайн-точек могло стать критичным, но выиграли в итоге те, кто заранее сделал ставку на цифровизацию бизнес-модели. — Сильный интернет-магазин, доставка и цифровые сервисы, которые становятся для человека бесплатными помощниками в ремонте, не просто позволили нам пережить пандемию, но и стать бенефициарами ситуации, — рассказал Игорь Колынин, директор по маркетингу СТД «Петрович». — Когда мы вынужденно закрыли торговые центры, количество онлайн-заказов и доставок выросло в несколько раз, и сейчас доля e-com в структуре продаж достигла уже 60 % .

Культура работы из дома еще только начинает зарождаться. Почти у всех есть стол, стул, и компьютер, но об эргономике мало кто задумывается. С развитием удаленки этот вопрос встанет ребром. — Это правильное освещение, когда глаза не устают от компьютера; полки и ящики, розетки в нужных местах, чтобы не путаться в проводах; удобный стул; размер столешницы с учетом вида деятельности, — сказал Игорь Молодцов. — Как правило, люди не задумываются об этом, пока не столкнутся с неудобством, с тем, что постоянно отвлекаются от работы, не могут дома быть столь же эффективными, как в офисе. Для этого и нужны такие сервисы, как UGOL, которые зададут правильные вопросы, помогут изначально все спланировать. Ремонт продолжается — В 2020 году ремонт в России подорожал всего на 5,6 % (данные Индекса Российского ремонта), а стоимость жилья выросла, по разным оценкам, от 20 до 25 % , — заявил Игорь Колынин. — И, конечно, в процессе обустройства — даже если квартира с отделкой — человеку крайне важно получить от бренда бесплатную помощь на всех этапах ремонта, начиная от поиска мастеров, визуализации будущего ремонта, выбора дизайна, расчетов, консультаций и т. д . В современном мире также важно, чтобы сервисы были цифровыми и люди могли решать вопросы, не выходя из дома. Например, мы даем возможность примерить в квартире обои, плитку, ламинат, создать свой дизайн. А многие решения по оформлению хочется посмотреть вживую. Поэтому нужно, чтобы цифровые сервисы практически заменили человеку живое восприятие материалов, чтобы разницы было почти не заметно.

Также дома человеку важно грамотно рассчитать смету, сразу приобрести все необходимые товары, заказать их доставку и подъем до квартиры. — Мы рядом даже с теми, кто не умеет сочетать. Хотите готовый дизайн? Пожалуйста — обратитесь к нам, у нас есть все, чтобы решить задачу. Когда у человека появляется помощь бренда на всех этапах ремонта, это, безусловно, сильно сокращает его траты, — сказал Игорь Колынин. Специалисты компании UGOL добавляют, что изначально нужно прицениться и выбрать не только материалы и отделку, но и мебель — это поможет не переплачивать. — Распространенная ошибка — выбирают мебель у нас обычно в последний момент, когда ремонт подходит к концу. А необходимые предметы интерьера, зонирование — это первые вопросы, на которые нужно ответить. Именно исходя из этих параметров делается разводка электрики, план освещения, подбираются акцентные цвета в отделке. Чтобы не возникло ситуации, когда кровать или шкаф закрывает розетки. Или разводку для бра просто не предусмотрели, и после штробят стены уже по готовому ремонту, — отметил Игорь Молодцов.

Чтобы люди могли быстрее определиться с тем, что им нужно, и грамотно организовать ремонт, на сайте UGOL создана галерея интерьерных решений. — В галерее — несколько десятков разных по стилю и палитре интерьеров. Все они — демократичные, созданы из материалов и мебели, доступных в крупных сетевых магазинах. Человек может выбрать стиль из галереи и бесплатно скачать подборку мебели и материалов к нему. Далее можно загрузить планировку квартиры в личный кабинет, указать состав жильцов, интересы, увлечения, бюджет. Уже через сутки пользователь получит индивидуальный дизайн-проект в 3D, предварительную смету и список чистовых материалов и мебели для ремонта. Мы высылаем виртуальный тур по интерьеру, владелец квартиры внимательно его изучает, пишет нам правки, если необходимо. Когда интерьер полностью устраивает, мы предлагаем разработать чертежи и детальную смету, — пояснил Игорь Молодцов. — Вся подготовка проекта занимает 3 дня. Только после того, как будущий ремонт согласован и вся рабочая документация готова, начинается сам ремонт. — Клиент может продолжить ремонт с нами или самостоятельно — мы не навязываем свои услуги. Мы предлагаем удобный процесс и экономию времени по конкурентной цене, — продолжил Игорь Молодцов. — Клиент по договору получает гарантию того, что результат будет таким же, как в проекте. Сумма и сроки также закреплены документально, они не изменятся. Больше владельцу квартиры не нужно ничего делать, он не должен погружаться в процесс и ездить на стройку. Все отчеты по работам, чеки, фотографии есть в личном кабинете — за ремонтом нужно просто следить онлайн. Цены за полный ремонт класса комфорт вместе со всеми материалами, доставкой, работой технадзора начинаются от 15 000 рублей за кв. м. Что касается покупки квартир с отделкой, то на рынке множество проектов с типовыми технологиями. Индивидуальный проект, по словам Максима Жабина, предполагает и цену выше.

— Мы планируем внедрить в компании конструктор отделки, позволяющий выбрать как типовые варианты, так и возможность «собрать» свою из перечня материалов, — рассказал Жабин. — Но даже готовая отделка оставляет простор для преображения квартиры — например, обои под покраску. В любом случае, через 5–10 лет большинство проектов придет к конструкторам отделки и будет сдаваться уже со стандартным набором мебели. Это связано не только с экономией времени и сил, но и с активным развитием тренда доходного жилья, так как для аренды наличие ремонта и мебели — обязательно. В ГК «Ленстройтрест» конфигуратор отделки на основе VR-технологий уже несколько лет является востребованной опцией у покупателей. — Мы работаем в сегменте класса комфорт и наблюдаем стабильно высокий спрос на квартиры с готовым ремонтом. Среди наших клиентов 50 % отдают предпочтение отделке от застройщика (мы предлагаем два варианта на выбор — «Скандинавия» и «Дерево»). 15 % используют онлайн-конструктор отделки «М2», с помощью которого могут самостоятельно собрать дизайн-проект и заказать ремонт «под ключ». Работы выполняют наши подрядчики, за их деятельностью можно наблюдать через личный кабинет на сайте. На весь процесс уходит не более двух месяцев, так что покупатели, выбравшие индивидуальный дизайн-проект, смогут праздновать новоселье одновременно с соседями, отдавшими предпочтение стандартному оформлению. Еще 35 % клиентов предпочитают жилье без отделки, — поделился Ян Фельдман. Планировки мечты При выборе планировки перед покупателем встает вопрос: отдельная кухня или совмещенная с гостиной. — Кухонь, совмещённых с гостиной, потребители долго ждали. Они появились на рынке не так давно, и пока проекты не перенасыщены такими решениями, — уточнил Максим Жабин. — По нашим оценкам, две трети нового жилья сегодня проектируется с так называемыми «европланировками», остальное — это классика. Мы стремимся к максимальному разнообразию решений — чем больше вариантов в экспозиции, тем больше вероятность сделки за счет большего охвата аудитории с различными сценариями жизни в квартире. В проектах ГК «Ленстройтрест» доля квартир с европейскими планировками составляет около 25–30 % . По мнению Яна Фельдмана, в ближайшие годы соотношение «классики» и евроформата сохранится примерно в текущих пропорциях — 70 на 30 % . При этом эксперт считает субъективным понятие «удачной планировки» с нужным количеством комнат, метров и формы помещений. Разнообразие вариантов, включая евроформат и нестандартные решения в квартирографии, делает новостройку привлекательнее для покупателей. Но есть большинство, кому нравятся комнаты правильной формы с большими окнами, компактные коридоры, отдельные зоны для хранения, а есть и любители нестандартного. Нет евроформата, так же, как давно нет «евроремонта», — есть только функциональные или нефункциональные квартиры, считает Всеволод Глазунов. Первых становится все больше, старый формат постепенно уходит. — Тем не менее, до сих пор не все девелоперы научились создавать новые решения, не умеют с ними работать, — считает эксперт. — Функциональное проектирование уже не тренд, а новая реальность рынка. Напомним, что Legеnda 10 лет назад принесла этот феномен на рынок, провела огромную работу, чтобы изменить сознание и девелоперов, и потребителей. Результатом стал эволюционный рывок, который мы наблюдаем в последние несколько лет. В студии можно развернуться Хоть студии и малогабаритное жилье, и появление их в проектах масс-маркета продиктовано в первую очередь экономическими причинами, этот формат все же недооценен, считает Максим Жабин. — В более высоких классах жилья студии — привычная и востребованная вещь. Многие клиенты намеренно хотят организовать свой быт в опенспейсе или лофте, так как для них пространство важнее функционала, — пояснил Жабин. — В нашей компании часто приобретают первое жилье в жизни, и это, как правило, малогабаритные квартиры. Но сейчас заметно смещение спроса от студий к однокомнатным квартирам площадью от 33 кв. м. Количество комнат для наших клиентов все же важнее количества метров. Разница в ипотечном платеже при субсидированной ипотеке между студией в 24 кв. м и однушкой в 33 кв. м составляет 10–15%. Так что клиент склонится к более просторному, комнатному варианту: льготная ипотека позволяет немного расшириться. — Студии — это идеальный вариант первого жилья. Всегда найдутся покупатели, которым нужна маленькая квартира, — считает Ян Фельдман. — Студию как продукт испортил наш рынок, в европейском понимании — это достаточно интересный формат недвижимости. Например, в финском городке «Юттери», состоящем из пятиэтажных домов, последний этаж мансардный. Там есть студии площадью до 30 кв. м с балконом 10 кв. м, высотой потолка три метра и большой площадью остекления. Комфорт студии во многом зависит от ее площади и зонирования помещения. По мнению Фельдмана, важным моментом является расположение санузла. При большом количестве перегородок — например, отделяющих прихожую от жилой зоны — эффективность использования пространства снижается. — Проектирование комфортной и функциональной студии — это целое искусство, высший пилотаж, — добавил Всеволод Глазунов. — Мало кто это умеет делать. До сих пор преобладают форматы студий-стаканов, ведь это самое простое и очевидное решение при «мелкой» нарезке этажа. Комфортная же квартира такого формата по геометрии близка к квадрату. При этой конфигурации можно спроектировать нишу и разделить зоны комнаты и кухни. Конечно, так жить гораздо удобнее. Ощущения будут схожими с однокомнатной квартирой. Новые детали К нестандартным планировкам можно отнести такие опции, как кладовая, гардеробная, терраса, окно в ванной комнате или форма комнат, отличающаяся от привычного квадрата или прямоугольника. — К примеру, в нашем голландском квартале «Янила» можно приобрести квартиры с террасой на первом или верхнем этажах площадью от 3 до 48 кв. м, — рассказал Ян Фельдман. — В финском городке «Юттери» предлагаются квартиры с мансардами, с возможностью установки камина, а также с холодными погребами для хранения продуктов. В целом из дополнительных элементов наиболее востребованы опции для хранения или хозяйственных нужд. На рынке уже появились проекты комфорт-класса с помещениями для стиральных машин — постирочные: этот зарождающийся тренд пришел к нам из Европы. Даже если планировкой не предусмотрена гардеробная, то есть решения, позволяющие поменять эргономику квартиры. Например, в «Ленстройтресте» предлагают опцию SOTA — это отдельное пространство площадью около 5–7 кв. м, где можно обустроить кладовую или гардеробную, кабинет, спортзал, мастерскую или помещения другого функционала — всего 12 готовых решений. По словам Игоря Молодцова, философию нового времени составляют простота, функциональность, экологичность. Конечно, в реальности еще велико влияние интерьеров, в которых мы жили долгое время, — советских квартир и ремонтов 90-х — начала нулевых. По словам эксперта, основное внимание люди по-прежнему обращают на кухню, санузел и системы хранения — проблемные точки, с которыми сталкивались буквально все. А вот в вопросах, которые касаются спальни, гостиной, рабочего места, многие теряются — в спальне, например, просят поставить стандартно кровать, две тумбы и шкаф. — А где вы читаете? Одновременно ли ложитесь спать? Нужен ли вам рабочий стол в комнате или туалетный столик? Куда будете складывать постельное белье и вешать домашнюю одежду? Об этом мало кто задумывается. Мы хотим изменить эту привычку — задаем правильные вопросы и показываем, как можно при тех же тратах и том же метраже сделать квартиры гораздо комфортнее, — сказал он. — Прачечные, гардеробные, кабинеты и спортзалы остаются в фокусе форматов «комфорт» и «бизнес», но мы уже начинаем в той или иной степени внедрять такие функциональные помещения в проектах стандартного класса, — добавил Максим Жабин. — Следующим этапом попытаемся без ущерба для цены разработать систему планировок, на 90–95 % закрывающую потребности всей нашей целевой аудитории. Чтобы квартира отвечала разным сценариям жизни — появление у пары, детей, переход на удаленку и так далее. Мы начнем создавать постирочные и небольшие зоны внутри комнаты для потенциального рабочего места с возможностью переоборудования — например, под гардеробную, если такие функции пока не нужны. Это своего рода трансформация. По словам эксперта, многие покупатели еще не осознали, как пандемия поменяла их предпочтения, поэтому вариативность планировок крайне важна. Анна Романова, «Фонтанка.ру»