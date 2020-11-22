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Лестница вниз и в небо. Кресты не раскрыли для Netflix камеру, где стреляли в затылок

Герои первого российского фильма-док на Netflix отказались показывать, где в Крестах исполняли смертные приговоры. Мы впервые покажем эту камеру.

Фото: 47news.ru

Сначала посмотрите непонятное пока вам видео из той пещеры. Ее и сегодня прячут Кресты, ставшие кодом империи.

Такое могли жадно увидеть более сотни миллионов землян. Ведь ужасно интересно то, что неизвестно. Но к ночи 19 ноября в «Великан-парке» завершился закрытый показ первого отечественного документального фильма, купленного глобальной американской корпорацией Netflix. Так уж вышло, что автор принимал участие в проекте, был приглашен.

Операторы картины подтвердили: документальное кино в стране есть, а заказчик — телеканал «Россия 1» — поразил. Наверху отреклись от цензуры. В ленте есть моменты с неприятной иронией к Путину. Но того места смерти я на экране не нашел.

Как только шоу в виде казни убрали с площадей, человечество тут же вырастило мифы о том, как в застенках убивает государство. Если в США до сих пор это транслируется чуть ли не по телевизору, то в России тема стала табуирована с момента красной революции. Да, во времена репрессий убивали так густо, что приходилось за Ленинградом рыть рвы. Но со смерти Сталина приговоры на Неве исполняли только в Крестах.

Если каждый несет свой крест, то петербургские тюремщики говорят: «Мы несем два». От центра первого, соответственно, расходятся четыре прямоугольника. На втором, параллельном набережной, и находится то гиблое место. Внутри это называлось — два-один. То есть второе отделение первого креста. Этаж первый.

Фото: 47news.ru

С 1997 года, с моратория на смертную казнь в РФ, здесь содержались приговоренные пожизненно — «пыжики». До этого там ждали своей участи приговоренные к смертной казни. Когда-то в СССР это называлось высшей формой социальной защиты — стилистически полное выражение идеи.

Галерея с их камерами отгорожена стенкой. Но перед стенкой справа есть еще несколько помещений. Вернее, две камеры и одна фальшдверь. На тех дверях номера 141 и 142, а на одной номера нет. Если бы кто и спросил, то ответ готов: мол, успокойся, это пожарный выход. Проходи, засыпать веселее будешь.

За той хитрой дверью есть выход, но только на тот свет. В новом фильме «Кресты» режиссер Ангелина Голикова аккуратно задает этот вопрос. Бывший начальник тюрьмы Житенев отвечает: «Я не хочу об этом говорить. Тяжело». А последний хозяин Крестов, полковник Львов только соглашается: «Расстреливали у нас, да …». И хорошо, что в фильме этого не показали. Не стоит в русский борщ вваливать лопату мексиканского перца.

Группы по исполнению приговоров возглавляли начальники Крестов. В нее входил заместитель прокурора Калининского района, врач тюремной больницы, двое сотрудников и, наконец, господин исполнитель. Только добровольно, приказывать запрещалось. И все это было прописано в совершенно секретном приказе, что хранился в дореволюционном сейфе в кабинете начальника изолятора № 1. Сейф до сих пор скучает в Крестах, но пустой.

Никакие другие об этом не знали, а в расстрельной команде друг перед другом этим не гордились. Дело не только в гостайне, а в чем-то глубже морали и этики. Своего рода неощутимая чужими религиозность.

Даже если осужденный не писал прошение в Верховный суд, за него это делал начальник тюрьмы. Формально, но делал. Так гуманно начиналась процедура. Осужденный ждал. Порой месяцами. Как правило, приходил отказ. Тогда начальник Крестов разводил руками и назначал время.

Наконец, к ночи, без предупреждения, в камеру к тому заходили все, кроме исполнителя. Палач ждал уже в нулевой камере. На приговоренного быстро надевали наручники, прокурор скороговоркой зачитывал окончательное решение высшего суда. На голову смертнику накидывали толстое полотенце, чтобы крика было не слышно, если заорет. И вели, а порой тащили из того блока, что именуется «2/1». Но недалеко. Как только они покидали отделение, то сразу открывали тайную дверь. Там при входе до сих пор нас встречает старая добрая решетка.

Фото: 47news.ru

Дверь за ними захлопывалась, полотенце с лица снималось, так как надо было еще спуститься по ступенькам вниз. Начальник тюрьмы, прокурор, врач толпились у решетки, а двое конвоиров спускались с тем, кто уже, как правило, впадал в безразличие.

Если бы я снимал такое кино, то, конечно, один из охранников предупредил бы обреченного: «Осторожно, здесь крутые ступеньки». Не очень-то и много за минуту до вышки, но в такой момент и секунды тепла не помешает.

Фото: 47news.ru

Внизу лежало корыто из обычного листового железа. Как палубу, его не драили, но из шланга обливали. Человека нагибали головой вниз, выстрел в затылок с расстояния сантиметров. Врач интересуется. Если жив, то еще раз все присутствующие неприятно моргали. «Расстреливать два раза приказы не велят», — это лишь строка Высоцкого, а на деле вторая пуля обязательна. Эстетика насилия — это не про Кресты. Кстати, ближе всего к реальности исполнение приговоров читается группой «Кровосток» в последних строках песни «Биография»: «…вижу, сняли с предохранителя. Вспомнил сына».

На воле, да и в коридоре не слышно. Тусклое пространство было обито простыми арестантскими матрацами. Слоя в два. Их содрали к черту только перед самым исходом в новые Кресты. Чтобы никто не задумывался, зачем вата в пожарном выходе.

На заднем плане фото вы видите дверь.

Фото: 47news.ru

Это на воздух, за стены. Не по Крестам же труп тащить. Хмурая машина подъезжает практически в упор, над дверью — козырек, чтобы кто из-за решеток окон не углядел.

Тело туда. Транспорт выезжает на волю, на улицу Комсомола. У надежного водителя спецталон: «Проверке не подлежит». Он едет, соблюдая ПДД, на Северное кладбище, где к тому времени директор уже распорядился выкопать яму в нужном месте. Распорядился и забыл. Труп — бултых, и никаких табличек. К этому моменту вся команда разъехалась по домам, отвечать женам, отчего так поздно заявился, да еще с дурным настроением.

Подробнее рассказ Евгения Вышенкова о том, что видел он, но не увидели зрители Netflix, читайте на 47news.

Фото: 47news.ru
Фото: 47news.ru
Фото: 47news.ru
Фото: 47news.ru
Фото: 47news.ru

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Комментарии (5)

Yubilar
Тема короновируса у Фонтанки закончилась. Нужно подкинуть позитива подробностями о расстрелах. Всем улыбок и хорошего настроения
Gilka
излагать мысли, четко, ясно, прозрачно - это талант... тема вроде интересная, но как-то "трудночитабельно".=(
Oleg_I
Ну хоть Вышенков написал, а то одни байки по интернету гуляют. И удивительно автор подметил, что такие тайные расстрелы начались как раз с приходом коммунистов. Новая власть как будто стеснялась. При царях приговор исполнялся нормально, все всё понимали. Повесить, так повесить. Расстрелять, так расстрелять. Все было публично. Потом вдруг резко стало наоборот. Еще вспомним отписки родным: скончался в колонии от воспаления легких и так далее. Если громкое дело, то максимум строчка в газете, "приговорен к ВМН". "Народная" власть усиленно делала вид, что этого как бы нет. Ну то есть, к врагам пощады нет, это все знали, но казним мы во тьме ночной, как будто это не преступник-лиходей несет свою ответственность перед людьми и законом, а наоборот, коварный убийца, прокравшись в дом, хватает невинно спящего человека с кровати и тут же всаживает пулю, накрыв лицо подушкой... И исполнители испытывали усиленное чувство вины, как будто чувствовали, что сами стали преступниками.
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