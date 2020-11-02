Крупнейший в стране производитель ненаркотической конопли отчитался о росте урожая
ООО «Коноплекс» в 2020 году увеличило валовый сбор семян конопли на 7% по сравнению с уровнем прошлого года, до 685 тонн, производство волокна — на 7%, до 750 тонн, значится в сообщении, распространенном компанией в понедельник, 2 ноября.
Ненаркотическая конопля используется «Коноплексом» для производства пищевой продукции (масло, мука, жмых), а также тканей, фармкомпонентов, косметики и прочих промышленных нужд. Как сообщают представители «Коноплекса», в России выращиваются сорта конопли «Сурская», «Вера», «Надежда», «Роман» и «Милена». Все они безвредны для здоровья. Кроме конопли, «Коноплекс» выращивает на своих сельхозугодьях в Пензенской области гречиху, горчицу, озимую пшеницу и лен, которые идут на производство пищевых продуктов.
Как отмечают на предприятии, после запуска в августе этого года в Пензенской области комплекса по холодному отжиму масла, «Коноплекс» способен производить до 15 млн бутылок в год. Сейчас эта продукция реализуется через крупнейшие в стране торговые сети. В числе учредителей компании называется петербургский предприниматель Евгений Скигин, чья семья контролирует также «Петербургский нефтяной терминал».