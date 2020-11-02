Крупнейший в стране производитель ненаркотической конопли отчитался о росте урожая

ООО «Коноплекс» в 2020 году увеличило валовый сбор семян конопли на 7% по сравнению с уровнем прошлого года, до 685 тонн, производство волокна — на 7%, до 750 тонн, значится в сообщении, распространенном компанией в понедельник, 2 ноября.

Ненаркотическая конопля используется «Коноплексом» для производства пищевой продукции (масло, мука, жмых), а также тканей, фармкомпонентов, косметики и прочих промышленных нужд. Как сообщают представители «Коноплекса», в России выращиваются сорта конопли «Сурская», «Вера», «Надежда», «Роман» и «Милена». Все они безвредны для здоровья. Кроме конопли, «Коноплекс» выращивает на своих сельхозугодьях в Пензенской области гречиху, горчицу, озимую пшеницу и лен, которые идут на производство пищевых продуктов.