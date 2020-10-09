Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Памятник инженеру и металлургу Павлу Обухову открыли на территории Обуховского завода 9 октября. В этом году основателю предприятия исполняется 200 лет. Архитектор Игорь Регинский изобразил Павла Обухова с чертежами в руках.

Памятник установили напротив проходной нового административного здания завода на проспекте Обуховской Обороны. Обуховский завод был основан Павлом Обуховым более 157 лет назад.



Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

«Завод в стране играл огромную роль. В 1913 году он выпустил, при подготовке к Первой мировой войне, 90% вооружения военно-морского флота и до 50% — для сухопутных войск», — сказал на церемонии открытия глава концерна ВКО «Алмаз — Антей» (в который входит Обуховский завод) Ян Новиков. Он также вспомнил трудные времена завода, которые пришлись на 90-е годы. Когда предприятие только входило в концерн, оно находилось в процессе банкротства. Сегодня Обуховский завод представляет собой многопрофильное машиностроительное предприятие, технопарк с мощным производственным комплексом, развитой инфраструктурой и отдельным конструкторским бюро.



«Павел Матвеевич вернулся на свой завод», — завершил поздравительную речь генеральный директор Обуховского завода Михаил Подвязников.

Вместе с заводчанами памятник открывали губернатор Петербурга Александр Беглов и полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан.



Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Руководитель художественной группы, работавшей над памятником, Андрей Бирюков сообщил «Фонтанке», что в левой руке у Обухова свиток с бумажными чертежами завода. Основатель как бы смотрит на своё детище, поэтому памятник расположен лицом к заводу.

Также в здании завода открыли Центр детского технического творчества и профессиональной ориентации. В нем будут заниматься как дети сотрудников предприятия, так и жителей города в возрасте от 12 лет. Они смогут выбрать секции по направлениям «Авиакосмическое приборостроение», «3D-моделирование», «Программирование», «Робототехника», «Промышленная робототехника», «Конструкционные материалы будущего», «Индустриальный дизайн», «Радиолюбитель», «Виртуальная реальность». Мастерская оснащена 3D-принтером, фрезерным станком, сканирующим зондовым микроскопом NanoTutor и другим техническим оборудованием.



Дети будут заниматься в группах по 10 человек. Заявки на обучение уже подали 80 ребят, набор продолжается.

